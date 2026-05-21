Trust Muta: Νέο και ξεχωριστό ασύρματο χειριστήριο για Nintendo Switch και Switch 2

Η Trust ανακοίνωσε το GXT 1246B Muta, ένα επαναφορτιζόμενο ασύρματο χειριστήριο gaming που υποστηρίζει επίσημα τόσο το Nintendo Switch όσο και το Nintendo Switch 2. Με τιμή στα €29,99, το χειριστήριο διατίθεται στο χρώμα Red/Blue και αποτελεί μια προσιτή εναλλακτική στα επίσημα προϊόντα της Nintendo.



Εξαιρετική αυτονομία, λειτουργία Play & Charge και σχεδιασμός

Το GXT 1246B Muta προσφέρει έως και 15 ώρες συνεχόμενου παιχνιδιού με μία φόρτιση, καλύπτοντας ανάγκες για όλη την ημέρα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου φορτίζεται πλήρως σε περίπου 4 ώρες μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB-C. Μια από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες είναι το Play & Charge, η οποία επιτρέπει στους παίκτες να συνεχίσουν το παιχνίδι ενώ φορτίζεται το χειριστήριο.



Το χειριστήριο έρχεται με 15 πλήκτρα, συμπεριλαμβανομένων των A, B, X, Y με διάταξη Xbox, δύο αναλογικούς μοχλούς, D-pad 8 κατευθύνσεων, shoulder buttons L1, L2, R1, R2 και επιπλέον λειτουργικά πλήκτρα σε άλλα σημεία. Το βάρος του είναι 218 γραμμάρια και οι διαστάσεις του φτάνουν τα 161 x 111 x 61 χιλιοστά, προσφέροντας άνετο κράτημα για μεγάλης διάρκειας χρήση.



Turbo mode και προσαρμόσιμη ταχύτητα

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες λειτουργίες είναι το Turbo mode, το οποίο επιτρέπει συνεχόμενα και ασταμάτητα πατήματα σε συγκεκριμένα πλήκτρα. Η ταχύτητα Turbo προσαρμόζεται σε τρία επίπεδα: TURBO FAST, TURBO MEDIUM και TURBO SLOW. Η ένταση του Turbo μπορεί να προσαρμοστεί μεταξύ 100%, 70%, 30% ή και να απενεργοποιηθεί, επιτρέποντας στους παίκτες να το προσαρμόσουν στις προτιμήσεις τους.



Κίνηση, δόνηση και σύνδεση Bluetooth

Το χειριστήριο διαθέτει γυροσκόπιο και μηχανισμό δόνησης (vibration feedback) για εμπειρία που εμβαθύνει περισσότερο. Η σύνδεσή του γίνεται μέσω Bluetooth για πλήρη ελευθερία κινήσεων ή μέσω USB-C όπου δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Υποστηρίζει επίσης multiplayer gaming, επιτρέποντας τη σύνδεση δεύτερου χειριστηρίου κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα L+R.

Κάτι που αξίζει επίσης να σημειωθεί είναι ότι η Trust δίνει έμφαση στην βιωσιμότητα, με το GXT 1246B Muta να κατασκευάζεται κατά 75% από ανακυκλωμένα πλαστικά. Η συσκευασία περιλαμβάνει το ασύρματο χειριστήριο, το καλώδιο Play & Charge USB-C και το εγχειρίδιο χρήστη.