Trust GXT 923 YBAR: Το ασύρματο gaming ποντίκι που προσφέρει απόλυτη ελευθερία

Η Trust παρουσίασε το GXT 923 YBAR Wireless Gaming Mouse, ένα ασύρματο οικονομικό ποντίκι που συνδυάζει χαμηλό latency, φωτισμό RGB και μεγάλη αυτονομία, κάτι που το κάνει ιδανικό για gamers και δημιουργούς περιεχομένου που θέλουν ελευθερία κινήσεων χωρίς συμβιβασμούς.



Ασύρματη απόδοση χωρίς καθυστέρηση

Εξοπλισμένο με ασύρματο USB δέκτη 2.4GHz, το YBAR προσφέρει gaming χωρίς καθυστερήσεις, με δυνατότητα αποθήκευσης του πομπού στο κάτω μέρος του σώματος. Ο οπτικός αισθητήρας ρυθμίζεται έως τα 7200 DPI (1000/1600/3200/7200), με 6 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για ακριβή έλεγχο σε FPS, MOBA ή εργασία.



RGB φωτισμός και άνεση χρήσης

Ο πλήρης φωτισμός RGB LED προσαρμόζεται μέσω software της ίδιας της Trust, συμπληρώνοντας το setup με εφέ. Τα ανάγλυφα πλαϊνά τμήματα εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα, ενώ τα μαξιλαράκια ολίσθησης χαμηλής τριβής επιτρέπουν πολλαπλές και συνεχόμενες κινήσεις σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Οι διαστάσεις του είναι 68x142x42 χιλιοστά και το βάρος του ιδανικό για μεγάλης διάρκειας sessions.



Μεγάλη αυτονομία

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του φτάνει τις 50 ώρες χρήσης (χωρίς τα RGB ενεργοποιημένα) και η φόρτιση γίνεται μέσω θύρας USB-C. Κάτι σημαντικό είναι πως επιτρέπει τη χρήση κατά τη διάρκεια της φόρτισης, κάτι που σίγουρα θα λύσει τα χέρια αρκετών.

Είναι κατασκευασμένο από 69% ανακυκλωμένο πλαστικό και προωθεί το βιώσιμο gaming χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν στο επίσημο site της Trust, εδώ.