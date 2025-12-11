Τρυφερά μηνύματα και ρομαντικές συναντήσεις έχουν 3 ζώδια, σήμερα 11/12

Μία ημέρα γεμάτη συναίσθημα, δημιουργικότητα, φαντασία αλλά και τρυφερές επικοινωνίες καρδιάς ανοίγεται μπροστά μας. Για σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ο Ερμής ο πλανήτης της επικοινωνίας, λίγο πριν αποχωρήσει από το ζώδιο του Σκορπιού, σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, η όψη αυτή χαρίζει απλόχερα έμπνευση, διάθεση για ενασχόληση με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όραμα και άνεση να σκεφτούμε και να φαντασιωθούμε σχέδια, ενώ οι συναντήσεις και οι συζητήσεις της ημέρας θα είναι γεμάτες ζεστασιά και τρυφερότητα.

Αυτή η όψη είναι ιδανική για να εξομολογηθούμε και όλα όσα βαραίνουν την ψυχή μας , να συγχωρέσουμε ή και να ζητήσουμε συγνώμη, προπάντων όμως να νιώσουμε γαλήνη μέσα μας. Το ένστικτο γίνεται ένας αλάνθαστος οδηγός σε καίριες αποφάσεις αυτή την ημέρα, ενώ τα σχέδια και οι προετοιμασίες για τις γιορτές καλά κρατούν! Τα απόλυτα κερδισμένα ζώδια για σήμερα είναι οι Καρκίνοι, Σκορπιοί Ιχθύες, ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί 20-22 Ιουλίου, 20-22 Νοεμβρίου και 18-20 Μαρτίου!

Διάβασε τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός - Η διαίσθησή σου, σού δίνει ξεκάθαρα μηνύματα

Για σήμερα Πέμπτη ο τρίγωνο του Ερμή από τον Σκορπιό με τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σου χαρίζει ένστικτο και σου δίνει ξεκάθαρα μηνύματα και αποκαλύψεις από το πουθενά που σε βοηθούν Κριέ μου να ανακουφιστείς μέσα σου. Νιώθεις πιο κοντά σε κάποιες μνήμες ή σε πρόσωπα του παρελθόντος. Ένα όνειρο ή μια σκέψη σε οδηγεί να πάρεις μια σημαντική απόφαση που σε απελευθερώνει. Μπορεί να έχεις μια επαφή με κάποιο πρόσωπο που είχατε χαθεί ή να λάβεις ένα μήνυμα-έμπνευση. Η μέρα είναι κατάλληλη για να ανοίξεις την ψυχή σου και να εκμυστηρευτείς όλα αυτά που σε βασάνιζαν. Αφιέρωσε στιγμές ηρεμίας μόνο για σένα και η μέρα θα σε ανταμείψει!

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Δώσε χώρο στη φαντασία, γράψε, άκουσε μουσική, κλείσε τα μάτια και εμπιστεύσου το σύμπαν. Μια λύση θα σου φανερωθεί μέσα από τη σιωπή.

Ταύρος - Η φιλία γίνεται καταφύγιο ψυχής



Η σημερινή Πέμπτη μπορεί θα σε φέρει πιο κοντά με ανθρώπους που σε συγκινούν βαθιά και τα λόγια τους Ταύρε μου θα αποτελέσουν βάλσαμο στην ψυχή σου. Ένα μήνυμα από έναν φίλο ή μια τρυφερή συζήτηση σου ανοίγει την καρδιά και νιώθεις πως δεν είσαι μόνος. Αν ασχολείσαι με κάτι καλλιτεχνικό ή κοινωνικό, εμπνέεσαι και δημιουργείς με ψυχή. Μπορεί να λάβεις νέα για ένα σχέδιο που σε αφορά ή να νιώσεις πώς ένα όνειρό σου είναι πιο κοντά για να υλοποιηθεί.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Δέξου το συναίσθημα που έρχεται από τους άλλους. Άκουσε χωρίς να διακόπτεις. Μια κουβέντα ή μια ματιά θα σε ενώσει με κάποιον που νοιάζεται. Ακολούθησε το ρεύμα της ημέρας χωρίς να βιάζεις τις καταστάσεις.

Δίδυμοι - Το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον με έμπνευση

Για σήμερα Πέμπτη αγαπητέ μου Δίδυμε μπορεί να προκύψει μια κουβέντα που θα σε κάνει να δεις αλλιώς την επαγγελματική σου πορεία ή το πώς θέλεις να σε βλέπουν οι άλλοι. Το τρίγωνο Ερμή – Ποσειδώνα σε βοηθά να αναλογιστείς ποια θέλεις να είναι η πορεία της καθημερινότητας, της εργασίας και του μέλλοντος σου. Μπορείς να εμπνεύσεις και να καθοδηγήσεις τους άλλους με τα λόγια σου, ιδίως αν έχεις δημόσιο ή δημιουργικό έργο. Ένας ανώτερος ή ένα σημαντικό πρόσωπο δείχνει κατανόηση ή υποστήριξη απέναντί σου.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Σήμερα μπορείς να μιλήσεις με τρόπο που θα επηρεάσει. Γράψε ένα μήνυμα, ετοίμασε μια παρουσίαση, μοιράσου ένα σχέδιο. Έχεις κοινό που σε ακούει.

Καρκίνος - Μια συζήτηση αγγίζει την καρδιά σου

Σήμερα Πέμπτη είναι από εκείνες τις μέρες που ένα μήνυμα, μια φράση ή μια αποκάλυψη μπορεί να σε συγκινήσει ιδιαίτερα φίλε μου Καρκίνε. Ίσως επικοινωνήσεις με κάποιο πρόσωπο από μακριά ή να λάβεις απαντήσεις που περίμενες και σε λυτρώνουν. Μπορεί να έχεις μια όμορφη έμπνευση για σπουδές, ταξίδι, ή ένα τρυφερό ραντεβού στα αισθηματικά σου. Αν έχεις σκοπό να μιλήσεις για κάτι σημαντικό ή να γράψεις, σήμερα οι λέξεις σου θα έχουν δύναμη ψυχής. Το μυαλό και η καρδιά σου συγχρονίζονται.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Η έμπνευση και η ιδέα της στιγμής θα σε βοηθήσει να βάλεις τις δικές σου όμορφες γιορτινές πινελιές στην ημέρα σου!

Λέων - Η καρδιά σου νιώθει πιο ανάλαφρη

Αγαπητέ μου Λέοντα, για σήμερα Πέμπτη αναμένεται να υπάρξουν κάποιες ειδήσεις, λόγια, επαφές, που θα αποτελέσουν βάλσαμο στην ψυχή σου αρκεί να αφεθείς στο συναίσθημα χωρίς φόβο. Ίσως έχεις μια συζήτηση με κάποιον που σε νοιάζει πραγματικά, και μέσα από αυτό ξεκαθαρίζεις παλιά μπερδέματα. Επίσης, σήμερα είναι πολύ πιθανό να δεχτείς κάποια οικονομική βοήθεια ή ηθική στήριξη από κάποιον που δεν περίμενες. Το ένστικτό σου λειτουργεί άψογα αν χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση που αφορά κοινά συμφέροντα ή συναισθηματικό δέσιμο.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Εμπιστεύσου το συναίσθημα, ακόμα κι αν δεν έχει λογική. Αν νιώσεις την ανάγκη να μιλήσεις για κάτι που σε βαραίνει, κάν’ το.

Παρθένος - Μια στιγμή συναισθηματικής κατανόησης

Δημιουργικές σκέψεις, όμορφες ιδέες, επίλυση σε παρεξηγήσεις και λόγια που γαληνεύουν το μυαλό είναι τα δώρα της σημερινής Πέμπτης για το ζώδιο σου! Το τρίγωνο Ερμή/Ποσειδώνα φέρνει ευκαιρίες να έρθεις πιο κοντά με ένα σημαντικό πρόσωπο. Είτε είναι ο σύντροφός σου είτε ένας συνεργάτης ή φίλος, μια κουβέντα μπορεί να μαλακώσει το κλίμα και να εξομαλύνει διαφωνίες. Είναι μια ιδανική μέρα για συμφιλίωση, συγχώρεση ή για να ακούσεις με κατανόηση. Σχέσεις που είχαν απομακρυνθεί μπορούν να ξαναδεθούν.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Μια σχέση χρειάζεται κατανόηση και όχι μόνο εξηγήσεις. Σήμερα η αγάπη εκφράζεται με βλέμμα, λέξεις ή μια μικρή πράξη – μην την αφήσεις να περάσει.

Ζυγός - Ανάσα ανακούφισης στην καθημερινότητα

Σήμερα Πέμπτη Ζυγέ μου θα λάβεις μια είδηση που σε χαλαρώνει – αφορά την εργασία σου, την οικονομική σου κατάσταση ή κάτι στην υγεία και τη ρουτίνα σου που μπαίνει σε πιο ήρεμη τροχιά. Είσαι πιο δημιουργικός στην καθημερινή φροντίδα του εαυτού σου, βρίσκεις λύσεις με διαίσθηση, και έχεις ιδέες για να κάνεις τη μέρα σου πιο όμορφη. Στα επαγγελματικά, έρχεται κατανόηση από συνεργάτες ή πελάτες. Αν είσαι σε φάση ανάπαυσης ή αποκατάστασης, η μέρα έχει θεραπευτικό χαρακτήρα.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Ομορφαίνεις τη ρουτίνα σου με μικρές πινελιές έμπνευσης. Μια βόλτα, λίγη μουσική, μια φροντίδα σώματος ή μια ευχάριστη κουβέντα για πρακτικά θέματα… όλα αυτά λειτουργούν σαν ψυχικό βάλσαμο.

Σκορπιός - Έμπνευση μέσα από τον έρωτα και τη δημιουργία

Ο Ερμής στο ζώδιό σου και ο Ποσειδώνας στους Ιχθύες σου φέρνουν μια μέρα που κυριαρχεί η έμπνευση, το συναίσθημα και η ανάγκη για έκφραση φίλε Σκορπιέ. Αν είσαι σε σχέση, η μέρα προσφέρεται για γλυκές, ψυχικές ανταλλαγές. Αν είσαι μόνος, μπορείς να νιώσεις κάτι όμορφο μέσα από ένα βλέμμα ή ένα τρυφερό μήνυμα. Παράλληλα, μπορείς να αφιερώσεις χρόνο σε κάτι καλλιτεχνικό, σε παιδιά ή σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις ενεργός και δημιουργικός. Μια ιδέα σήμερα έχει ψυχή, βάθος και δυνατότητα να καρποφορήσει.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Η δημιουργικότητά σου είναι στα ύψη και μπορείς να αγγίξεις καρδιές με ό,τι λες ή γράφεις.

Τοξότης - Επανένωση με το παρελθόν ή εσωτερική γαλήνη

Η όψη Ερμή – Ποσειδώνα που κορυφώνεται σήμερα Πέμπτη εντείνει την ανάγκη σου για απομόνωση, εσωτερική ενδοσκόπηση, ή και επαφή με οικογενειακά πρόσωπα φίλε μου Τοξότη. Μπορεί να έρθει ένα μήνυμα από το παρελθόν, να αναπολήσεις κάτι βαθιά συναισθηματικό ή να πάρεις χαρά μέσα από μια στιγμή σιωπής στο χώρο σου. Αν δουλεύεις από το σπίτι ή έχεις δημιουργικές ιδέες για την οικιακή σου ζωή, εκμεταλλεύσου το. Η μέρα βοηθά και σε ζητήματα ψυχικής ανακούφισης, συγχώρεσης, ή εμβάθυνσης.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Το υποσυνείδητο σου στέλνει σήματα και η ψυχή σου ζητά ηρεμία. Άφησε το μυαλό να ξεκουραστεί και ακολούθησε το ένστικτο της καρδιάς.

Αιγόκερως - Ένα όνειρο γίνεται σχέδιο και πραγματοποιείται

Σήμερα Πέμπτη δεν αποκλείεται να συζητήσεις με έναν φίλο ή συνεργάτη κάτι που αφορά ένα κοινό όνειρο ή έναν μελλοντικό στόχο φίλε μου Αιγόκερε. Με το τρίγωνο Ερμή – Ποσειδώνα, οι επικοινωνίες είναι γεμάτες κατανόηση, έμπνευση και ζεστασιά. Επίσης, αν ασχολείσαι με συγγραφή, τα δίκτυα, τις ομάδες είναι μέρα που μπορεί να γεννηθεί μια σπουδαία ιδέα. Φίλοι ή γνωστοί σε εμψυχώνουν, ενώ ένα νέο που λαμβάνεις ίσως ξεκαθαρίζει ένα μπλοκάρισμα.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Μοιράσου τις ιδέες σου με ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα. Μια απλή κουβέντα σήμερα μπορεί να σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον που ονειρεύεσαι.

Υδροχόος - Έμπνευση για καριέρα, αλλά και ψυχική επιβράβευση

Ο Ερμής λίγο πριν αποχωρήσει από τον Σκορπιό σου φέρνει ειδήσεις για θέματα καριέρας ή προσωπικών στόχων ενώ το τρίγωνο του με τον Ποσειδώνα σε βοηθά σήμερα να νιώσεις και οικονομική ανακούφιση ή ηθική ικανοποίηση. Μπορεί να λάβεις μια πρόταση ή να συζητηθεί κάτι που σε ανεβάζει ψυχολογικά. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί σωστά σε επαγγελματικές αποφάσεις. Αν είσαι σε αναζήτηση κατεύθυνσης, σήμερα έχεις έμπνευση για να βρεις κάτι που σου ταιριάζει και μπορεί να δώσει νόημα – όχι μόνο χρήμα.

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Μία πρόταση, ιδέα ή γνωριμία μπορεί να λειτουργήσει άκρως υποστηρικτικά για ένα μελλοντικό επαγγελματικό σχέδιο, παρέμεινε ανοιχτός!

Ιχθύς - Μια είδηση φέρνει συγκίνηση και άνοιγμα ψυχής

Σήμερα μπορεί να πάρεις ένα μήνυμα ή να κάνεις μια συζήτηση που αγγίζει την καρδιά σου και σε γεμίζει με νόημα. Με το τρίγωνο Ερμή – Ποσειδώνα, μια επικοινωνία με πρόσωπο που ζει μακριά, μια ιδέα για ένα ταξίδι ή ένα άνοιγμα μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Αν σπουδάζεις ή διδάσκεις, σήμερα μπορείς να διαπρέψεις. Είναι μέρα που μπορείς να φανταστείς ένα πιο μεγάλο, αισιόδοξο μέλλον, κάνοντας σχέδια για την χρονιά που θα ακολουθήσει! Πιο ευνοημένος είναι σήμερα εσύ που έχεις γεννηθεί 18-20 Μαρτίου!

Αστρολογική συμβουλή ημέρας: Επέτρεψε στον εαυτό σου να ονειρευτείς πιο μακριά, αφήνοντας λίγο την φαντασία ελεύθερη να σε κατευθύνει σε μία νέα πορεία!