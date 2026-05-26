Τρύφωνας Σαμαράς για Μαστροκώστα: «Ήταν η απόλυτη μαμά ήθελε πολύ ένα παιδί, ήταν μοναδική»

Ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για τη σχέση που είχε με τη Γωγώ Μαστροκώστα και αποκάλυψε πως δεν περίμενε να φύγει από τη ζωή επειδή τα είχε καταφέρει και την πρώτη φορά, ενώ έπλεξε το εγκώμιο του Τραϊανού Δέλλα που στάθηκε δίπλα της μέχρι το τέλος. «Είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο. Τη Γωγώ την αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν από τα καλύτερα κορίτσια στη δουλειά μας. Είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση, την είχα χτενίσει και στον γάμο της με τον Τραϊανό».

«Δεν υπάρχουν λόγια»

«Η Γωγώ ήταν η απόλυτη μαμά, ήθελε πάρα πολύ να κάνει ένα παιδί και αγαπούσε την κόρη της τη Βικτώρια πάρα πολύ, ένα πανέμορφο πλάσμα. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν περίμενα ότι θα φτάσει η κατάσταση εκεί γιατί είχε ήδη πάει καλά από την πρώτη φορά, αλλά επανήλθε αυτή η αρρώστια και έγινε αυτό που έγινε.

Μπράβο στον Τραϊανό που ήταν δίπλα της μέχρι το τέλος. Αυτό τον τιμάει γιατί λίγοι άντρες φέρονται έτσι. Μόνο μπράβο μπορώ να του πω, αλλά και η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν μοναδική».