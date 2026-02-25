Τρύφωνας Σαμαράς: «Κρατούσα το παγωμένο της κορμάκι στην αγκαλιά μου - Έχασα το άλλο μου μισό»

Πριν από μερικές ο Τρύφωνας Σαμαράς βρισκόταν στις πρόβες του «J2US» όπου παρουσιάζει τα backstage του διαγωνισμού με τη Modern Cinderella. Στο πλατό έπαιρνε πάντα μαζί του, τη σκυλίτσα του τη Νικόλ, η οποία γύριζε ελεύθερη εδώ κι εκεί. Κάποια στιγμή ο κομμωτής δεν την έβλεπε στο οπτικό του πεδίο και άρχισε να την αναζητά μαζί με τους συνεργάτες του. Τη βρήκαν λίγο μετά. Δυστυχώς είχε πέσει από μια ψηλή σκαλωσιά ύψους δύο μέτρων και σκοτώθηκε ακαριαία. «Έχασα το άλλο μου μισό. Μόλις κατάλαβα ότι έφυγε από τη ζωή, έσβησε ο κόσμος γύρω μου. Δεν το πίστευα, νόμιζα ότι ήταν μια κακόγουστη φάρσα, δυστυχώς όμως ήταν αλήθεια. Κρατούσα το παγωμένο της κορμάκι στην αγκαλιά μου 20 λεπτά, ήλπιζα ότι θα ζούσε», είπε ο κομμωτής σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ.

«Ήταν άνθρωπος, ήταν οικογένεια»

Ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε για το μεγάλο δέσιμο που είχε με τη σκυλίτσα του, που δεν αποχωρίζονταν εύκολα ο ένας τον άλλον. «Δεν πιστεύω ότι θα αποκτήσω ξανά σκυλάκι γιατί ο πόνος είναι αβάσταχτος. Τα τελευταία πέντε χρόνια, τη Νικόλ την είχα παντού μαζί μου. Ακόμα και όταν έφευγα εκτός Ελλάδας με τον Νίκο Κοκλώνη και την άφηνα στον φίλο μου, τον Ευάγγελο, επέστρεφα νωρίτερα γιατί μου έλειπε πολύ. Για μένα η Νικόλ ήταν άνθρωπος, ήταν οικογένεια».