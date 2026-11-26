Ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε για το πόσο άγριος γίνεται όταν ανακαλύπτει πως κάποια σχέση του τον έχει απατήσει! Προτιμώ να με απατούν και να μην το ξέρω καλύτερα, γιατί άμα το ξέρω γίνομαι Σβαρτζενέγκερ».

Η νέος Ζονγκ

Ο κομμωτής μίλησε και για την εμφάνισή του στο «Μεγάλο Παζάρι» και τον νέο ρόλο που αναλαμβάνει. «Ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω ως Ζονγκ, γιατί δεν έχω κάνει πρόβα. Μόνο ο Κοκλώνης τα ξέρει αυτά. Δεν με αφήνει να συζητήσω, μου λέει θα είσαι ο Ζονγκ, τελείωσε. Το σίγουρο είναι ότι θα τσαλακωθώ. Εδώ τσαλακώνομαι σε άλλα, στον Ζονγκ δεν θα τσαλακωθώ; Το μόνο που με θλίβει είναι ότι όταν θα βγαίνω εγώ, οι παίκτες θα χάνουν».