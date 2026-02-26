Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Δεν εργάζομαι για να βρίσκομαι κοντά της και να παρακολουθώ την υγεία της»

Η Χρυσούλα Διαβάτη έγινε 86 χρόνων και γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τον άντρα της, Νικήτα Τσακίρογλου και την κόρη τους. Τα κοντινά της πρόσωπα έστησαν ένα μικρό πάρτι στο σπίτι, καθώς η Διαβάτη ταλαιπωρείται από ρευματοειδή αρθρίτιδα που την έχει αναγκάσει να απέχει από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και να ξεκουράζεται. Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε πολύ τρυφερά για εκείνη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε πως έχει επιλέξει να μην εργάζεται ώστε να μένει στο σπίτι, πλάι της και να τη φροντίζει.

«Η αγαπημένη μου σύζυγος προοδεύει στην υγεία της βέβαια και θέλω να πιστεύω ότι η Χρυσούλα σύντομα θα επανέλθει στη δραστηριότητα που είχε. Είπα στην κόρη μου και το βράδυ που γύρισε από τη δουλειά της το γιορτάσαμε. Σβήσαμε και τα κεράκια μας και είπαμε το να ζήσεις Χρυσούλα και χρόνια πολλά».

«Αναζωογονούμε συνεχώς τον έρωτα και τη σχέση μας»

Ο Τσακίρογλου μίλησε για τον έρωτά του με τη Διαβάτη, έναν έρωτα που κρατά 64 ολόκληρα χρόνια, . «Έτσι δεν πρέπει; Όταν είναι η συμφωνία χαρακτήρων και τα κοινά ενδιαφέροντα που είχαμε με τη Χρυσούλα και τις κοινές φιλοδοξίες μας, μας έκαναν να αναζωογονούμε συνεχώς και τον έρωτά μας και τη σχέση μας. Ένας λόγος που δεν εργάζομαι και βρίσκομαι κοντά της, είναι αυτός και το χαίρομαι γιατί θέλω να παρακολουθώ μέρα με την ημέρα αυτή την καλυτέρευση την οποία μας χαρίζει ο Θεός».