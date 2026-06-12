Τσάμπα μετακινήσεις: Η πρωτιά Ανδρουλάκη, ο γαλαντόμος Τσίπρας και το ύποπτο timing

Άγαρμπα μπήκαν στην προεκλογική αρένα Ανδρουλάκης και Τσίπρας.

Υπό την έννοια ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (πρόλαβε) πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Και ακολούθησε ελάχιστες ώρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος (πιο γαλαντόμος) πρότεινε τσάμπα μετακινήσεις, για όλους χωρίς ηλικιακό όριο, (πλην των τουριστών) επίσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το ερώτημα, εκτός από τα προφανή τα δημοσιονομικά που θα τα θέσουν άλλοι, είναι εάν επρόκειτο για μια απλή πολιτική χρονική συγκυρία ή εάν υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι πληροφοριοδότες που έπιασαν νωρίς, νωρίς δουλειά.

Από την κυβέρνηση πάντως μιλούν για «πλειοδοσία λαϊκισμού» και υπενθυμίζουν ότι η «Πρώτη Φορά» είχε αυξήσει το εισιτήριο σε 1.40 ευρώ από 1,20 - αντίτιμο το οποίο επανέφερε στη συνέχεια η ΝΔ την 1η Ιανουαρίου του 2020.