Τσάντες με 600.000 λίρες ξεβράστηκαν σε ακτή της Σικελίας - Άφωνοι οι λουόμενοι μάζευαν τα χρήματα

Λουόμενοι στο Casuzze, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη νότια ακτή της Σικελίας, έμειναν άναυδοι όταν είδαν να ξεβράζονται τσάντες γεμάτες με 600.000 λίρες σε μετρητά, που πετάχτηκαν στη θάλασσα από ένα προσαραγμένο ταχύπλοο.



Ιταλοί ερευνητές ανέφεραν ότι το σκάφος μήκους 18 ποδιών ταξίδευε από τη Μάλτα, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπισε πρόβλημα στον κινητήρα. Αφού εξαντλήθηκαν τα καύσιμα, η βάρκα παρασύρθηκε προς την ακτή μεταφέροντας τρεις άνδρες και ένα αγόρι που εκτιμάται ότι ήταν περίπου 13 ετών.

🔵#Ragusa Denunciati a piede libero 3 uomini maltesi che si sono disfatti di quasi 700 mila euro, gettandoli in mare, davanti alla spiaggia di Casuzze. Rimasti senza benzina, alla vista della Guardia costiera, hanno gettato in mare i soldi. La barca è stata sequestrata. pic.twitter.com/Gya1GmmZIW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 30, 2026

Σύμφωνα με τους ερευνητές, γράφει η Sun, τρία από τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στη βάρκα πήδηξαν στο νερό, ενώ η βάρκα συνέχιζε να παρασύρεται προς την παραλία. Καθώς οι αστυνομικοί πλησίαζαν το σκάφος, είπαν ότι είδαν το μόνο άτομο που είχε απομείνει επάνω να ρίχνει σφραγισμένες σακούλες στη θάλασσα. Το ρεύμα παρέσυρε αρκετές από τις σακούλες που επέπλεαν προς την ακτή, όπου λουόμενοι τα μάζεψαν.

Οι Αρχές βρήκαν σχεδόν όλα τα χρήματα, τα οποία εκτιμάται ότι ανέρχονται συνολικά σε 500.000 έως 600.000 λίρες. Οι τέσσερις επιβαίνοντες οδηγήθηκαν για ανάκριση, ενώ το ταχύπλοο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι για εξέταση.



Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Ραγκούσα, Σαλβατόρε Φαζίννο, δήλωσε ότι το σκάφος αναχαιτίστηκε μόνο λόγω της ξαφνικής μηχανικής βλάβης που υπέστη. «Μια βλάβη στον κινητήρα σταμάτησε το σκάφος. Αν όλα είχαν πάει ομαλά, δεν θα το είχαμε αναχαιτίσει», επισήμανε. Πρόσθεσε, δε, ότι η Ακτοφυλακή πιστεύει ότι ανέκτησε το σύνολο των μετρητών.



Στη συνέχεια, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι το σκάφος οδηγούσε ένας άνδρας μαλτέζικης καταγωγής. Η ταυτότητα των άλλων τριών επιβατών παραμένει άγνωστη. Προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν από πού προήλθαν τα χρήματα και γιατί μεταφερόταν ένα τόσο μεγάλο ποσό μετρητών στη διαδρομή μεταξύ Μάλτας και Σικελίας. Εξετάζουν διάφορα σενάρια, όπως ξέπλυμα χρήματος, πληρωμές σχετικές με ναρκωτικά, λαθρεμπόριο συναλλάγματος και πλαστά τραπεζογραμμάτια.

Οι τέσσερις που συνελήφθησαν έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

