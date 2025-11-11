Τσατραφύλλιας: «Καιρική ανάπαυλα» τις επόμενες μέρες - Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων

Διάστημα «ανάπαυλας» χωρίς αξιόλογες βροχές και με άνοδο της θερμοκρασίας φαίνεται να επικρατεί στον καιρό της χώρας τις επόμενες ημέρες, όπως τονίζει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, καθώς η κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα σταδιακά απομακρύνεται.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος παραθέτει και την πρώτη εκτίμηση των εποχικών μοντέλων για τον καιρό του Δεκεμβρίου, η οποία παραπέμπει σε υψηλότερες θερμοκρασίες κατά 1 με 2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές ,χιόνια ή κρύα!

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον για τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα : για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!».