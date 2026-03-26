Τσατραφύλλιας: «Σε 3 ζώνες τα πολλά νερά το επόμενο 48ωρο» - Νέα ισχυρή κακοκαιρία την άλλη βδομάδα

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Παρασκευή (27/3), με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ πιθανή καταιγίδα αναμένεται και στην Αθήνα.

Για «τρεις ζώνες σχετικής επικινδυνότητας» στα φαινόμενα, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του:

«Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό DEBORAH, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της αδριατική, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά.

Υπάρχουν τρείς ζώνες σχετικής επικινδυνότητας όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής.

1η ζώνη: δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα)

2η ζώνη: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι-Κυριακή πρωί)

3η ζώνη: Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί)

Αττική: Θα επηρεαστεί (όχι κάτι το αξιόλογο), Παρασκευή μεσημέρι- απόγευμα».

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι ο Απρίλιος θα μπει με «χειμωνιάτικες διαθέσεις», αφού «εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά».

Καταιγίδα την Παρασκευή στην Αθήνα «βλέπει» ο Κολυδάς

Στη δική του πρόγνωση ο Θοδωρής Κολυδάς, υπογραμμίζει ότι ότι το βαρομετρικό DEBORAH «θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα».

Ο πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ σημειώνει ότι «η έναρξη του Απριλίου ενδέχεται να θυμίζει περισσότερο ‘χειμώνα’ παρά άνοιξη, όχι μόνο ως προς το κρύο αλλά και ως προς τη συνολική εικόνα του καιρού, αφού η παρουσία αυτής της ψυχρής αέριας μάζας στη Μεσόγειο θα ενισχύσει την ατμοσφαιρική αστάθεια και θα ευνοήσει τη διαδοχική δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.

Συνολικά, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πρώτες ημέρες του Απριλίου μπορεί να έχουν περισσότερο χειμωνιάτικο χαρακτήρα παρά ανοιξιάτικο. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία να πέφτει τοπικά κάτω από το μηδέν, κυρίως νωρίς το πρωί».

«Πιο ασφαλής εκτίμηση θα μπορεί να γίνει από βδομάδα αν και τα διαθέσιμα στοιχεία εδώ και αρκετές ημέρες συγκλίνουν προς αυτή την τάση», τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς.