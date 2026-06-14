Τσεχία: 12χρονη γέννησε παιδί μετά τον βιασμό από τον αδελφό της - Καταδικάστηκε ο 16χρονος

Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μέσα στην ίδια οικογένεια συγκλονίζει την Τσεχία, μετά την καταδίκη ενός 16χρονου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό της 12χρονης αδελφής του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν το κορίτσι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής του Κάρλοβι Βάρι με έντονους πόνους στην κοιλιά. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η ανήλικη βρισκόταν σε διαδικασία τοκετού.

Λίγο αργότερα, η 12χρονη έφερε στον κόσμο ένα υγιές παιδί, το οποίο, σύμφωνα με τα τσεχικά μέσα, έχει τεθεί σε ανάδοχη φροντίδα.

Ein 12-jähriges Mädchen kommt mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus.



Dort stellt sich heraus: Sie ist schwanger.



Das Baby ist gesund, doch der Vater ist der 16-jährige Bruder des Mädchens.



Schon mit 15 verging er sich immer wieder an seiner Schwester. Im Herbst 2024 kam… pic.twitter.com/UPkfaaQ3hW — HeiLender™ (@Heilenderer) June 13, 2026

Η εγκυμοσύνη δεν είχε γίνει αντιληπτή

Σύμφωνα με το τσεχικό Novinky, η εγκυμοσύνη της ανήλικης δεν είχε γίνει αντιληπτή από το περιβάλλον της. Η αύξηση του βάρους της φέρεται να είχε αποδοθεί σε φυσιολογικές αλλαγές της εφηβείας, ενώ ούτε στο σχολικό της περιβάλλον είχε υπάρξει υποψία για το τι συνέβαινε.

Μετά τη γέννηση του παιδιού, οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση και από την πρώτη στιγμή εξέταζαν το ενδεχόμενο ο πατέρας του νεογέννητου να είναι ο αδελφός της ανήλικης.

Η υποψία επιβεβαιώθηκε από γενετικό έλεγχο, καθώς το τεστ DNA έδειξε ότι πατέρας του μωρού ήταν ο αδελφός της, ο οποίος τότε ήταν 15 ετών.

Τι δέχθηκε το δικαστήριο

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Πίλζεν, με τη διαδικασία να διεξάγεται χωρίς δημοσιότητα λόγω της ηλικίας του κατηγορουμένου και της ανήλικης παθούσας.

Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, ο νεαρός παραδέχθηκε την ενοχή του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για βιασμό και αιμομιξία, επιβάλλοντάς του τριετή ποινή με αναστολή.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε υποχρεωτική σεξουαλική θεραπεία σε εξωτερική βάση, ενώ καλείται να καταβάλει στην αδελφή του αποζημίωση 300.000 κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 12.500 ευρώ.

Η απόφαση είναι τελεσίδικη.

Το παιδί βρίσκεται σε ανάδοχη οικογένεια

Το παιδί που γέννησε η 12χρονη βρίσκεται πλέον σε ανάδοχη φροντίδα, όπως αναφέρουν τα τσεχικά μέσα.

Η οικογένεια, σύμφωνα με τσεχικά μέσα, προερχόταν από κοινωνικά σταθερό περιβάλλον, γεγονός που έκανε την υπόθεση ακόμη πιο σοκαριστική για την τοπική κοινότητα.

Ο δήμαρχος της περιοχής, μιλώντας σε τοπικά μέσα, ανέφερε ότι η υπόθεση ήταν «πραγματική καταστροφή» για την οικογένεια, η οποία, όπως είπε, δυσκολεύτηκε πολύ να διαχειριστεί όσα συνέβησαν.