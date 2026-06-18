Τσεχία - Νότια Αφρική 1-1: Ο Μοκοένα «άρπαξε» τον βαθμό από τους απρόσεκτους Τσέχους

Η Τσεχία δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα που είχε σχεδόν σε όλη την αναμέτρηση και ισοφαρίστηκε (1-1) από την Νότια Αφρική λίγο πριν το φινάλε.

Οι Τσέχοι μπορεί να άνοιξαν το σκορ νωρίς με τον Σαντίλεκ, αλλά δεν εκμεταλλέυτηκαν τις ευκαιρίες τους και ο Μοκοένα κέρδισε τον Κόβαρ στην εκτέλεση πέναλτι.

Πλέον οι δυο ομάδες έχουν από έναν βαθμό στον Α' όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Στο άλλο ματς του ομίλου Μεξικό και Νότια Κορέα «μάχονται» για την πρώτη θέση τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/6, 04:00).

Το ματς

Οι Τσέχοι με το «καλημέρα» άνοιξαν το σκορ με τον Σαντίλεκ, ο οποίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μετά από ασίστ του Κρεΐτσι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-0).

Πρώτη ευκαιρία στο ματς για τη Νότια Αφρική από τον Απόλις με ένα σουτ από μακριά, αλλά η μπάλα κόντραρε και πήγε κόρνερ.

Ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλός για αρκετή ώρα, αλλά οι Τσέχοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, με τους Αφρικανούς να μην μπορούν να ανεβάσουν ταχύτητα και να γίνουν ανταγωνιστικοί.

Από το πουθενά λίγο έλλειψε να γίνει το λάθος όταν ο Κόβαρ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του αλλά το σουτ του Μασέκο κόντραρε.

Το γκολ του Σαντίλεκ «χώρισε τις δυο όμαδες στο ημίχρονο.

Στην επανάληψη είχαμε διπλή ευκαιρία για τους Τσέχους, ο Νταρίντα δεν υποδέχτηκε σωστά την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή και δεν έκανε καλό σουτ. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Τσέρβ, ο οποίος σούταρε, αλλά ο Γουίλιαμς έδιωξε σε κόρνερ με γροθιές.

Ενώ μπαίναμε στην τελική ευθεία της αναμέτρησης... Ο Μασέκο σούταρε, ο Σουλτς είχε απλωμένο χέρι και η Νότα Αφρική κέρδισε πέναλτ. Ο Μοκοένα έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία με την εύστοχη εκτέλεση από τα έντεκα βήματα στο 83ο λεπτό (1-1).

Η Νότια Αφρική πίεσε για την ανατροπή. Ο Μοφοκένγκ σούταρε έξω από την περιοχή, αλλά ο Κόβαρ μάζεψε με δεύτερη προσπάθεια.

Τελικό σκορ: 1-1