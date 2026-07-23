Τσεχία: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αεροπορική βάση - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου UH-1Y Venom του στρατού της Τσεχίας συνετρίβη το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε αεροπορική βάση στην ανατολική πλευρά της χώρας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό.

Όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Τσεχίας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, το ελικόπτερο κατέπεσε στην 22η Βάση Ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας, στην περιοχή Νάμεστ ναντ Όσλαβου (Náměšť nad Oslavou).

Στο ελικόπτερο επέβαιναν πέντε στρατιωτικοί, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, που επικαλείται το τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων CTK, τουλάχιστον ένας από τους επιβαίνοντες έχασε τη ζωή του. Μέχρι στιγμής, οι στρατιωτικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον αριθμό των θυμάτων ούτε έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το UH-1Y Venom, που κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία Bell Textron, είναι ελικόπτερο πολλαπλών αποστολών και χρησιμοποιείται για μεταφορά προσωπικού, υποστήριξη επιχειρήσεων και αποστολές γενικής χρήσης. Διαθέτει δύο κινητήρες General Electric T700-GE-401C, που του προσφέρουν αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες.