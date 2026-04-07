Τσέχος προπονητής καταδικάστηκε επειδή βιντεοσκοπούσε τις παίκτριές του γυμνές επί τέσσερα χρόνια

Σάλος επικρατεί στην Τσεχία με το σκάνδαλο που ξέσπασε με τον Πέτρ Βλαχόβσκι, τον Τσέχο προπονητή της γυναικείας ομάδας Σλοβάτσκο, ο οποίος φαίρεται να βιντεοσκοπούσε τις ποδοσφαιρίστριές του στα αποδυτήρια γυμνές για τέσσερα χρόνια.

Ο Βλαχόβσκι ήταν προπονητής της Τσέχικης γυναικείας ομάδας για 15 ολόκληρα χρόνια, ενώ πριν ήταν προπονητής της κ19 των γυναικών της εθνικής Τσεχίας και είχε ψηφιστεί ως ο καλύτερος προπονητής γυναικών στην Τσεχική Δημοκρατία. Ο 42χρονος προπονητής καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και πενταετή απαγόρευση προπονητικής άσκησης αφού βιντεοσκοπούσε 14 παίκτριές του για διάστημα τεσσάρων ετών και είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η αστυνομία ανακάλυψε το βιντεοσκοπημένο υλικό στο διαδίκτυο, ενώ βρέθηκε στην κατοχή του και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Czech football coach receives suspended sentence after 'filming women's changing room'https://t.co/N8dm9ocCwj — GB News (@GBNEWS) March 3, 2026

Όπως αναφέρει η FIFpro,η βιντεοσκόπηση έγινε μέσω μιας μικροκάμερας που είχε τοποθετήσει στην τσάντα του και την είχε αφήσει μέσα στα αποδυτήρια, σε σημείο που έβγαζε τις γυναίκες γυμνές στα μπάνια. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η νεαρότερη παίκτρια ήταν 17 ετών. Ο Βλαχόβσκι τιμωρήθηκε με ένα χρόνο φυλάκιση με αναστολή και όπως ήταν λογικό οι ποδοσφαιρίστριες αντέδρασαν σε αυτό μέσω της αρμόδιας ένωσης απαιτώντας περισσότερα.

Η FIFpro δήλωσε: «Επειδή η τσεχική ποινική διαδικασία και οι διοικητικές διαδικασίες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τσεχικής Δημοκρατίας (FACR) είναι ξεχωριστές και μπορούν να διεξαχθούν παράλληλα, η ένωση αμφισβητεί την FA και ζητά να εφαρμόσει ισόβια απαγόρευση ποδοσφαιρικών αγώνων για τον Βλαχόφσκι και όλους τους σεξουαλικούς παραβάτες».

«Η Fifpro διερευνά πιθανές νομικές οδούς εκ μέρους των παικτών για να επιτύχει έναν παγκόσμιο αποκλεισμό.»

«Τα θύματα δεν είχαν την ευκαιρία να παραστούν σε δημόσια δίκη και δεν μπορούσαν να ασκήσουν έφεση κατά της επιβολής ποινής την οποία οι παίκτριες θεωρούν εξαιρετικά επιεική».

Την αντίδραση των θυμάτων εξέφρασε εκ μέρους τους και μια από αυτές, η Κριστίνα Γιάνκου, η οποία τόνισε πως παρόλο που επιβλήθηκε στον Τσέχο προπονητή πενταετής αποκλεισμός από τα γήπεδα στην Τσεχία, θα μπορούσε να προπονήσει οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. «Αν υπάρχει τρόπος να κάνουμε το ποδόσφαιρο ασφαλέστερο για τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια, θέλω να το προσπαθήσω. Μην τον αφήσετε να προπονήσει ξανά» δήλωσε η Τσέχα αθλήτρια.