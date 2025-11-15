Τσέλσι: Ετοιμάζει «βόμβα» με Βινίσιους σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού μέσου Fichajes, η Τσέλσι ετοιμάζεται να ρίξει «βόμβα» καθώς έχει βάλει στο στόχαστρό του τον Βινίσιους.

Όπως όλοι ξέρουμε, ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης διανύει μια δύσκολη περίοδο με τη «Βασίλισσα» αφού η σχέση του με την ομάδα και τον Αλόνσο περνάει μια κρίση. Έτσι δεν αποκλείεται κιόλας να τον δούμε να παίρνει μια άλλη μεταγραφή.

Μάλιστα θυμίζουμε ότι το «σόου» της κακής συμπεριφοράς του 25χρονου παίκτη συνεχίστηκε και στο ματς απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, όπου όχι μόνο άνοιξε κόντρα με τους αντίπαλους οπαδούς, αλλά την είπε κιόλας σε Χάουσεν κι Αλόνσο.

Συνεπώς το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν μοιάζει καθόλου αβάσιμο, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας και όσα δημοσίευσε η Bild περί πωλητηρίου του «Βίνι». Έτσι, η Τσέλσι είναι μια ομάδα η οποία είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει 150 εκατομμύρια ευρώ για τον Βραζιλιάνο διεθνή, ποσό που θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των «Μπλε».

Παράλληλα, αν πραγματοποιηθεί η προκείμενη μεταγραφή, αυτό σημαίνει πως η Τσέλσι θα έχει μια κορυφαία επιθετική τριάδα μόνο με Βραζιλιάνους! Ποιοι είναι αυτοί: Εστεβάο, Ζοάο Πέδρο και Βινίσιους!

Ο «Βίνι» φέτος έχει φτάσει τις 16 συμμετοχές σε LaLiga και Champions League ενώ σε δώδεκα εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Ισπανίας έχει σκοράρει πέντε φορές κι έχει μοιράσει ακόμη τέσσερις ασίστ.