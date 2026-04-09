Τσέλσι: Το αινιγματικό μήνυμα του πρώην προπονητή Μαρέσκα μετά την τιμωρία του Έντσο Φερνάντεζ

Η ταραχώδης αποχώρηση του Ένζο Μαρέσκα από τον πάγκο της Τσέλσι, λίγο πριν αναλάβει την ομάδα ο Λίαμ Ροσενιόρ, προκάλεσε αντιδράσεις στην Αγγλία και ο πρώην τεχνικός των «βασιλικών μπλε» του Λονδίνου έστειλε ετεροχρονισμένα το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στη διοίκηση του συλλόγου. Ο Ιταλός προπονητής άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ στον λογαριασμό, που διατηρεί στο WhatsApp.

Η παλαιότερη φωτογραφία απεικόνιζε το πρόσωπό του. Όμως, ο Μαρέσκα επέλεξε να «προκαλέσει» τη διοίκηση της Τσέλσι, επιλέγοντας πολύ προσεκτικά την ημέρα, που στοχοποίησε τους διοικούντες.

Την Παρασκευή (03/04), δηλαδή την ίδια ημέρα, που οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν πως ο αρχηγός της ομάδας, Έντσο Φερνάντεζ θα τιμωρηθεί με ποινή δύο αγωνιστικών από την ομάδα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο 46χρονος πρώην προπονητής τοποθετήθηκε σχετικά δημοσιεύοντας ένα αινιγματικό μήνυμα.

«Μείνε αληθινός στις αρχές σου, μη θυσιάζεις την ποιότητα για το οικονομικό όφελος», έγραφε χαρακτηριστικά με τα Μέσα από την Αγγλία να κάνουν λόγο για μήνυμα, το οποίο στρεφόταν στη διοίκηση των «μπλε» για την τιμωρία στον αρχηγό Φερνάντεζ. Ο ίδιος δεν έχει αναφέρει κάτι άλλο, όμως σύμφωνα με την ερμηνεία του αγγλικού Τύπου, ο Μαρέσκα διατηρεί ακόμα στενές σχέσεις με τον Αργεντίνο μέσο και μέσα από αυτό το μήνυμα ήθελε να υπερασπιστεί τον Φερνάντεζ, αλλά και να ρίξει τα δικά του... καρφιά στη διοίκηση των «μπλε» για την αποχώρησή του από το σύλλογο.