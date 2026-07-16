Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν διαπιστώθηκε καμία παράνομη συμπεριφορά μου - Αποκαταστάθηκε η αλήθεια»

Για προσωπική δικαίωση κάνει λόγο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «επιχειρήθηκε να εμπλακεί» και το όνομά του «καθ' όλη τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε δήλωσή του, με αφορμή τις τέσσερις ευρωπαϊκές διώξεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τσιάρας επισημαίνει ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρχειοθετήσει τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν προέκυψε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη πράξη από την πλευρά του, «αποκαθιστά την αλήθεια» για το πρόσωπό του.

Ο βουλευτής Καρδίτσας υπογραμμίζει ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη οι υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα, θεσμούς και τη δημόσια ζωή να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Ολόκληρη η δήλωση Τσιάρα

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επιχειρήθηκε να εμπλακεί και το όνομά μου, επέλεξα να τηρήσω μια απολύτως θεσμική στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και αναμένοντας, με σεβασμό, την κρίση της Δικαιοσύνης.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.

Παράλληλα, όμως αναδεικνύει την ανάγκη ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, θεσμούς και τη δημόσια λειτουργία να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την ουσιαστική συμβολή του στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην πλήρη αποκατάσταση της πραγματικότητας.

Ως βουλευτής θα συνεχίσω, μαζί με τους συνεργάτες του πολιτικού μου γραφείου, να υπηρετώ με συνέπεια τον θεσμικό μου ρόλο: να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες, να αναδεικνύω τα δίκαια αιτήματά τους, πάντα με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τους θεσμούς.»