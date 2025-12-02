Τσιάρας για τα μπλόκα των αγροτών: «Πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα λύνονται με διάλογο»

Για τα επόμενα βήματα σχετικά με τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν πληρωμές προς τον πρωτογενή τομέα μίλησε ο Κώστας Τσιάρας στο Action 24 το πρωί της Τρίτης (2/12).

Ξεκινώντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε: «Είναι μια δύσκολη περίοδος για όλο τον αγροτικό κόσμο. Από τις αρχές Οκτωβρίου είχαμε περιγράψει τους χρόνους που θα ξεκινούσαν οι καταβολές. Τι έγινε λοιπόν; Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έγινε στον χρόνο που είπαμε. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι η πόρτα του υπουργείου ήταν και είναι ανοιχτή και έχουμε λάβει μέτρα ανακούφισης του αγροτικού κόσμου. Βλέπει κανείς ό,τι είναι δυνατόν σε δημοσιονομικό επίπεδο για να μείνει όρθιος ο αγροτικός κόσμος, η κυβέρνηση επιχειρεί μια σειρά μέτρα προκειμένου να τον στηρίξει».

«Δεν είναι πολιτικά υποκινούμενες αντιδράσεις»

Για το ενδεχόμενο να είναι πολιτικά υποκινούμενες οι κινητοποιήσεις, ο Κώστας Τσιάρας απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι είναι πολιτικά υποκινούμενες οι αντιδράσεις» ενώ ερωτηθέντας για το αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό είπε: «Τέτοιες συναντήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν. Το ζήτημα είναι ότι έπρεπε να γίνει μια ζύμωση σε επίπεδο αγροτικής ανάπτυξης και αυτή πιστεύω ότι θα είναι η επόμενη φάση».

«Υπολείπονται 1,2 μετά τα 3,7 δις ευρώ»

Όσον αφορά τα ποσά που υπολείπονται να φτάσουν στα χέρια των αγροτών, ο υπουργός ανέφερε: «Υπολείπονται 1,2 μετά τα 3,7 δις ευρώ. Τα ποσά για τα οποία μιλάμε είναι ευρωπαϊκοί πόροι. Γίνεται τιτάνια προσπάθεια αυτά τα ποσά να πληρωθούν έως το τέλος του χρόνου, άρα θα κλείσουν οι εκκρεμότητες που υπήρχαν από το παρελθόν».

Κλείνοντας στο τι ζητάει ο ίδιος από τους αγρότες, υπογράμμισε: «Πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όταν υπάρχει διάθεση και από τις δυο πλευρές. Από την άλλη όταν οι κινητοποιήσεις πλήττουν άλλες κοινωνικές ομάδες τότε πρέπει και οι ίδιοι να το εκτιμήσουν. Θα μπορούσε κανείς να δεχθεί κινητοποιήσεις με ανοιχτούς δρόμους. Αλλά το να υπάρχουν ακραία φαινόμενα είναι ζήτημα που πρέπει να βλέπει κανείς διαφορετικά. Το να προσπαθούν από τη μεριά τους να καταστρέψουν αυτοκίνητα της Αστυνομίας δεν το συνδυάζεις με εκδήλωση αγανάκτησης» τόνισε.