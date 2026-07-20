Βολές Βορίδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- Τι είπαν στην ΚΟ οι βουλευτές που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ανάγκη να μπει «φρένο» στην ποινικοποίηση της πολιτικής εκπροσώπησης εξέφρασε ο Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έθεσε το ζήτημα των ορίων του κοινοβουλευτικού έργου και του σημείου στο οποίο η παρέμβαση ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση ενός πολίτη ενδέχεται να θεωρηθεί επιλήψιμη.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε ότι μέσα από τη «γνωστή περιπέτεια του ΟΠΕΚΕΠΕ» προέκυψε ένα σημαντικό θεσμικό ζήτημα, το οποίο, όπως ανέφερε, απαιτεί ξεκάθαρη αντιμετώπιση.

«Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, μέχρι πού φτάνει ο βουλευτής και ποια είναι η αρμοδιότητά του;» ανέφερε, θέτοντας ευθέως θέμα θωράκισης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.

«Αν ποινικοποιείται η απάντηση που πρέπει να δώσει ο βουλευτής σε έναν πολίτη για ένα ζήτημα, είναι κάτι που θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Πρέπει να είναι θωρακισμένος ο ρόλος του βουλευτή», τόνισε.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσιάρας κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να περάσουν στην πολιτική αντεπίθεση, δίνοντας εκ νέου έμφαση στη σύγκριση της σημερινής κατάστασης με εκείνη του 2019.

«Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι οι πολίτες έχουν ανεβάσει σε πολλά επίπεδα το βιοτικό τους επίπεδο;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Πρέπει να θυμίσουμε σε κάθε συμπολίτη μας πού βρισκόμασταν το 2019 και ότι η ζωή του έχει γίνει καλύτερη».

Τι είπαν Μηταράκης, Κεφαλογιάννης, Μπουκώρος

Στη συνεδρίαση παρενέβη και ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε την Κοινοβουλευτική Ομάδα για τη στήριξη που έχει δείξει στο πρόσωπό του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνολογική επανάσταση που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού τόσο στη διεθνή συνεργασία όσο και στο διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη τήρηση των θεσμικών διαδικασιών, του Συντάγματος και του ρόλου των εκλεγμένων βουλευτών. «Ναι στη διεθνή συνεργασία, ναι στο διεθνές δίκαιο, αλλά με σεβασμό στις διαδικασίες, στους εκλεγμένους βουλευτές και του Συντάγματος της χώρας».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στάθηκε στην ανάγκη ενότητας και στήριξης των στελεχών της παράταξης που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης. «Η έννοια της παράταξης δεν περιλαμβάνει μόνο την έννοια της συνέχειας αλλά και της αλληλεγγύης, είναι άλλοι τέσσερις συνάδερφοι που θα πρέπει να είμαστε πολιτικά και ηθικά δίπλα τους, γιατί βάλεται η ίδια η παράταξη», ανέφερε. Υπενθύμισε επίσης ότι στη δική του περίπτωση η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, σημειώνοντας: «Αρχειοθετήθηκαν, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι συνεργάτες μου, αλλά και οι δύο παραγωγοί, και διασυρθήκαμε επί μήνες για κάτι το οποίο δεν ήταν μεμπτό».

Ο Χρήστος Μπουκώρος άσκησε έντονη κριτική στη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι «έξι ημέρες μετά το δελτίο τύπου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι ελεγχόμενοι, εκδίδεται δελτίο τύπου και δεν έχουν λάβει κατηγορητήριο οι ελεγχόμενοι». Όπως πρόσθεσε, «Με ρωτάνε γιατί κατηγορείστε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αυτό είναι ευθεία βολή κατά δικαιωμάτων του οποιουδήποτε». Παράλληλα, υπογράμμισε πως «Θα πάμε στο φυσικό μας όπως ζητήσαμε από την αρχή έστω με στρεβλές διαδικασίες και με ελλιπή στοιχεία».

Βορίδης: «Δεν κάνει καλά τη δουλειά της η ευρωπαϊκή εισαγγελία»

Από τη μεριά του ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος συνεχάρη τους συναδέλφους του που απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες, χαρακτήρισε αβάσιμες τις διώξεις των υπολοίπων. «Συγχαρητήρια για τους συναδέλφους που απηλλάγησαν αυτονοήτως, για τους επόμενους τέσσερις συναδέλφους απαράδεκτες διώξεις, θα πέσουν όταν ήρθε στην αίθουσα ήταν δεκάδες εκατομμύρια και τώρα συζητάμε για την ηθική αυτουργία του Σκρέκα για 733 € η Κατερίνα με το κακούργημα 7000, απροσδιόριστα τα ποσά του Χρήστου», ανέφερε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση τόσο κατά της αντιπολίτευσης όσο και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλώνοντας: «Έχουμε μια άθλια αντιπολίτευση, αλλά έχουμε και μια εισαγγελική αρχή που η καλή εκδοχή είναι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κακή είναι ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της». Κλείνοντας την τοποθέτησή του, επισήμανε ότι «Και εδώ γεννιέται ένα βαρύ θεσμικό ζήτημα».