Τσιάρας προς τους αγρότες: Να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να έρθουν σε διάλογο

Υπό τη βαριά σκιά του αγροτικού ζητήματος συνεδριάζει η ολομέλεια. Την ώρα που οι αγρότες δεν κάνουν βήμα πίσω, καθώς αρνούνται να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ο Κώστας Τσιάρας τους κάλεσε από τη Βουλή να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται ώστε να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο.

«Ο διάλογος είναι απαραίτητος. Οι λύσεις δίνονται όταν και οι δυο πλευρές κάθονται στο τραπέζι. Όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς. Καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία ώστε να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο», επεσήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένοντας πως η ριζική αναδιάρθρωση του σαθρού συστήματος επιδοτήσεων θα ωφελήσει πρωτίστως τους έντιμους, πραγματικούς και παραγωγικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

«Τελείωσε το αμαρτωλό καθεστώς επιδοτήσεων»

«Μπαίνει τέλος στο πανηγύρι των ασύδοτων επιδοτήσεων. Η αλλαγή είναι σίγουρο πως θα ξεβολέψει όσους έστηναν εγκληματικά δίκτυα. Στην μετάβαση θα δημιουργηθούν αστοχίες, αδικίες, καθυστερήσεις και λάθη, αλλά έχουμε ανοιχτά τα μάτια στα προβλήματα», υποστήριξε, διαβεβαιώνοντας πως το «αμαρτωλό» καθεστώς επιδοτήσεων χωρίς ελέγχους τελείωσε.

Ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε μάλιστα πως το 2026 θα είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης στον αγροτικό τομέα, με νέο διάφανο ΟΠΕΚΕΠΕ και στοχευμένες πληρωμές.

«Τι κάνει η κυβέρνηση για τους αγρότες; Έχουμε κάνει πολλά. Στο 1,2 δισ. θα φτάσουν οι πληρωμές μόνο το Δεκέμβριο. Συνολικώς δίνουμε 3,8 εκατ. μέχρι το τέλος του χρόνου. Το μέλλον δεν χτίζεται με υποσχέσεις, αλλά με ειλικρίνεια και έργα», σημείωσε.