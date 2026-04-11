Τσικίνιο: Έστειλε πασχαλινές ευχές φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας

Ο Τσικίνιο αποτελεί ένα απο τα βαρόμετρα του Ολυμπιακού έχοντας ήδη πανηγυρίσει μαζί του την κατάκτηση του Conference League το 2024, αλλά και το περσινό νταμπλ.

Όλα αυτά τον έχουν κάνει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ομάδα, τον κόσμο, αλλά και γενικά την χώρα μας.

Ενόψει Πάσχα, λοιπόν, ο Τσικίνιο με ανάρτηση στα social media, ευχήθηκε φορώντας φανέλα Εθνικής και γράφοντας στα ελληνικά «Καλό Πάσχα με υγεία».

Δείτε την ανάρτηση που έκανε με έντονο το ελληνικό στοιχείο