Τσικίνιο: Συμπλήρωσε 100 συμμέτοχες με την φανέλα του Ολυμπιακού (pic)

Μπορεί ο Τσικίνιο να έχασε την μια από τις κλασικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού για να κρίνει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όμως για αυτόν το ματς θα μείνει στην ιστορία. Ο λόγος είναι ότι ο Πορτογάλος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την φανέλα των ερυθρολεύκων σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό στις 20 Ιανουαρίου 2024 και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Με τη φανέλα των Πειραιωτών έχει ήδη κατακτήσει το Conference League, το περσινό νταμπλ στην Ελλάδα, αλλά και το Σούπερ Καπ στις αρχές του 2026.



Ο 29χρονος αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη μεσοεπιθετική γραμμή, με τον Βάσκο τεχνικό να τον εμπιστεύεται σταθερά.



Μάλιστα, πρόσφατα ο Τσικίνιο επέκτεινε πρόωρα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, το οποίο πλέον έχει διάρκεια μέχρι το 2029.