«Τσίμπησε» ο πληθωρισμός στο 3,3 - Ανέβηκε και στην Ευρωζώνη λόγω πολέμου

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5% τον Μάρτιο του 2026, από 1,9% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (4,9%, σε σύγκριση με -3,1% τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Φεβρουάριο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,4%, σε σύγκριση με 2,5% τον Φεβρουάριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, σε σύγκριση με 0,7% τον Φεβρουάριο).

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,3% το Μάρτιο, από 3,1% τον Φεβρουάριο.

Τον Μάρτιο τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη κατέγραψαν η Κροατία (4,7%), η Λιθουανία (4,5%), το Λουξεμβούργο (3,8%) και η Σλοβακία (3,7%).

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σημειώθηκαν στην Ιταλία και στην Κύπρο (1,5%), στη Γαλλία (1,9%) και στο Βέλγιο (2%).