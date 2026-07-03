Τσιμτσιλή: «Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, η τηλεόραση περνάει δύσκολα, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο»

Αυλαία με επιτυχία έριξε το «Happy day» μετά από μια δύσκολη και άκρως απαιτητική σεζόν που δοκίμασε τα νεύρα και τις αντοχές των παρουσιαστών (αλλά και των τηλεθεατών). Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ALPHA και κάποιους συνεργάτες που αποχωρούν και ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για τον Σεπτέμβριο αφήνοντας όμως να φανεί ο προβληματισμός της για την επόμενη μέρα στην TV.

«Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για μας αυτή η μέρα έχει γλυκόπικρα συναισθήματα. Από τη μία λέμε τέρμα το ξυπνητήρι, θα κοιμηθούμε, θα χαρούμε λίγο περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους, από την άλλη θα χάσουμε αυτό το ωραίο καθημερινό ραντεβού που πιστέψτε με συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε πάρα πολύ και γι’ αυτό το κάνουμε.

Το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Τα λέμε κάθε φορά και προσπαθώ κι εγώ μετά από 12 χρόνια να μην επαναλαμβάνομαι και να μην λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά είναι λόγια καρδιάς, λόγια αλήθειας που βγαίνουν αυθόρμητα και έτσι χωρίς να τα πολυαναλύω.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί όπως έχουμε πει, και εδώ αυτοί που φαινόμαστε μπροστά στην κάμερα και την ομάδα μας πίσω από τις κάμερες, η τηλεόραση είναι μια ομαδική δουλειά. Και σε μια περίοδο και μια εποχή που η τηλεόραση περνάει δύσκολα και το βιώνουμε όλοι μέσα από ιστορίες είτε εντός σταθμού είτε εκτός σταθμού με τους συναδέλφους μας που μένουν χωρίς δουλειά, θέλουμε να κάνουμε και να βάλουμε τα δυνατά μας και να σας υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα γυρίσουμε ακόμα πιο συνειδητοποιημένοι, ώστε αυτή τη θέση που μας έχετε χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια να την κρατήσουμε.

Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και σας υπόσχομαι εγώ προσωπικά και ξέρω ότι το ίδιο νιώθουν και οι συνεργάτες μου και η ομάδα μου και εδώ και πάνω στο κοντρόλ, ότι θα γυρίσουμε ακόμα πιο έτσι εμπνευσμένοι για μια καινούρια χρονιά».