Τσίπρας: Aπαντά σε Μητσοτάκη για την Ανατολική Μεσόγειο με «6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής»

«6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής» είναι ο τίτλος του άρθρου στο φύλλο της «Καθημερινής» την Τετάρτη (22/10), στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την οργάνωση διάσκεψης των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο δημοσίευμα, ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει εισαγωγικά ότι μόνο θετικές δεν είναι οι εξελίξεις για τη χώρα μας, αφ' ης στιγμής κυριαρχεί ξανά, το, τραμπικής έμπνευσης, «δίκαιο του ισχυρού». Και επικαλείται την πρόσφατη ιστορία προκειμένου να καταδείξει τη μεγάλη επίδραση που έχουν οι μεγάλες διεθνείς γεωπολιτικές αλλαγές στη χώρα μας, ειδικά όταν το πολιτικό σύστημα είναι ανέτοιμο.

Πιο αναγκαία από ποτέ η θωράκιση της Ελλάδας σε νέες κρίσεις

Σημείο – κλειδί του άρθρου, η διαπίστωσή του ότι είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ η θωράκιση της Ελλάδας απέναντι σε νέες κρίσεις και προκλήσεις. Ενώ επαναφέρει την ανάγκη για μια νέα εθνική πυξίδα, που θα βασίζεται σε ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Φέρνει, μάλιστα, και το παράδειγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εκεί όπου ο ίδιος στήριξε τον Δεκέμβριο του 2024 τις συνομιλίες των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας για προσφυγή στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Στον αντίποδα, ο πρωθυπουργός ενταφίασε τις συνομιλίες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Ερχόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις και την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, ο πρώην πρωθυπουργός προχωρά στην εκτίμηση ότι δεν κατέθεσε αυτοβούλως την ιδέα αυτή, αντιθέτως είναι μια πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παρά ταύτα, διευκρινίζει, η πρωτοβουλία είναι υπό προϋποθέσεις αξιοποιήσιμη. Κρίσιμο, ωστόσο, σημείο είναι η αποσαφήνιση των ελληνικών κόκκινων γραμμών έναντι των ΗΠΑ, προσθέτει.

Οι προϋποθέσεις Τσίπρα

Η πρωτοβουλία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τα ελληνικά συμφέροντα χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, προειδοποιεί και καταθέτει τις 6+1 προϋποθέσεις:

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής μας, ο συντονισμός με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναγκαία η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στη διάσκεψη. Επιδίωξη της Αθήνας πρέπει να είναι η διασύνδεση της αναθεωρημένης Τελωνειακής Συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας με την κατάθεση συνυποσχετικού στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επανεργοποίηση της πρότασης Τσίπρα (τον Νοέμβριο του 2022 στη Λευκωσία) για οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας με όμορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και διασύνδεση των πρωτοβουλιών αυτών με επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, σε περιοχές όπως η νότια και η ανατολική Κρήτη, αλλά και το Καστελλόριζο. Ελληνικός σχεδιασμός για παράλληλες, συντονισμένες διμερείς οριοθετήσεις και, αν χρειασθεί, παράλληλες προσφυγές προς συνεκδίκαση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει τον κίνδυνο εμμονής της Άγκυρας και της Τρίπολης στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η εκπροσώπηση της Λιβύης να συμπεριλαμβάνει τη Βεγγάζη. Σταθερή εθνική πυξίδα, που θα βασίζεται στη συνέπεια, την αποφυγή των άκρων και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ως προϋπόθεση για διαχρονική εθνική ασφάλεια.

Κλείνοντας το άρθρο του στην «Καθημερινή» ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για επικοινωνιακούς χειρισμούς ούτε για μικροκομματικούς υπολογισμούς και ελλοχεύει, εν τέλει, ο κίνδυνος να πέσει η χώρα στα βράχια εξ αιτίας των κυβερνητικών χειρισμών και της απουσίας πυξίδας. Το άρθρο κλείνει με την προτροπή, έστω και τώρα, να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την αποτροπή του ενδεχομένου αυτού.