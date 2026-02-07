Τσίπρας από Ιωάννινα: «Γραμμή» στην κεντροαριστερά για την αναθεώρηση - Κατά Καρυστιανού για τη Χίο

Η απόλυτη στοχοποίηση του πρωθυπουργού, ερμηνεύεται ως ένα ακόμη βήμα στην πορεία του, προς τη δημιουργία νέου κόμματος αλλά και ως κεντρική πολιτική επιλογή της δημιουργίας του πολιτικού δίπολου.



Είναι, δε, τέτοιος ο τόνος της επίθεσης που ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τα κόμματα της μείζονος και ελάσσονος αντιπολιτευσεως να μην ψηφίσουν κανένα άρθρο της πρότασης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου απέναντι στην αυταρχική, όπως είπε, κυβέρνηση της ΝΔ.



Το μήνυμα, όπως εκτιμούν πολιτικοί παράγοντες είναι σαφές: η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου και πριν τις εκλογές για να «απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση που θυσιάζει τις ζωές ανθρώπων στο όνομα του κέρδους».

Η ολομέτωπη επίθεση αλλά κυρίως η σφοδρότητα της επίθεσης, δεν έχει προκαλέσει απλώς εντυπώσεις. Αποτελεί, για πολλούς, την απόλυτη διάψευση, όπως είχε ερμηνευθεί, αμέσως μετά την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού , της «συγκράτησης και της αναμονής» από πλευράς του. Η σημερινή του εμφάνιση στα Ιωάννινα, όπως τουλάχιστον τονίζουν και στενοί του συνεργάτες, είναι η «καθαρή επιλογή της πολιτικής του απόφασης». Αυτό που απομένει είναι ο χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος της δημοσιοποίησης.

«Γραμμή» προς τις προοδευτικές δυνάμεις: Καμία συναίνεση για τη συνταγματική αναθώρηση





Είναι χαρακτηριστικό της απόλυτης επίθεσης του, οι χαρακτηρισμοί που αποδίδει στην κυβέρνηση αλλά και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «H πατρίδα μας χρειάζεται μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε άνεμο εντιμότητας και δικαιοσύνης που θα σαρώσει τα παλιά στερεότυπα. Ποιοι θα κάνουν αναθεώρηση Συντάγματος; Αυτοί που το έκαναν κουρελόχαρτο με τις υποκλοπές και τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών; Εκείνοι που συγκάλυψαν τα Τέμπη ; Που βυθίσαν τη χώρα στη διαφθορά και δεν λογοδοτούν σε κανέναν ;Πώς θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση ο Μητσοτάκης; Μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα;».



Και την ίδια στιγμή καλεί «Να μην ακολουθήσουν οι προοδευτικές δυνάμεις τον ολισθηρό δρόμο της συναίνεσης στα παιχνίδια του Μητσοτάκη με το Σύνταγμα- Να απομονώσουν και να ακυρώσουν με κάθε νόμιμο μέσο, αυτή την επιδίωξη.Μόνο μια καθαρή δημοκρατική-προοδευτική πλειοψηφία, που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες συνταγματικές και θεσμικές τομές».



Κατάθεσε σε αυτό το πνεύμα, επτά συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της περιφέρειας:



Μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες με προτεραιότητα στο δίκτυο.

Θεσμική κατοχύρωση της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας.

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από ανακατεύθυνση Δημόσιων δαπανών.

Τεχνολογική αυτονομία.

Νόμος περί ακαλλιεργησίας για την αξιοποίηση της γης.

⁠Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές οικονομίες.

⁠Θεσμοθέτηση θετικών διακρίσεων υπέρ της υπαίθρου.

«Καρφί» σε Καρυστιανού

Αναφέρθηκε, επίσης και στην τραγωδία της Χίου, θέτοντας προτάσεις για το σύνολο μιας διαφορετικής, όπως είπε μεταναστευτικής πολιτικής ενώ χωρίς να την κατονομάσει, «κάρφωσε» τη Μαρία Καρυστιανού για την τοποθέτησή της:

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς».

Χρέωσε, όμως, στην κυβέρνηση και την υπόθεση των Τεμπών και στην υπόθεση της «Βιολάντα».

«Υπάρχουν στιγμές που η κοινωνία μας πληρώνει τη φτηνή ανάπτυξη και τη διαφθορά με τραγωδίες. Όπως τα Τέμπη, πριν λίγα χρόνια. Και όπως τα Τρίκαλα πριν λίγες μέρες. Για το κυβερνητικό μοντέλο της φθηνής ανάπτυξης, η ζωή των εργατριών στα Τρίκαλα, κόστιζε λιγότερο από την ανάγκη της εργοδοσίας να δουλεύει αδιάκοπα η παραγωγή, χωρίς σταματημό για ελέγχους ασφαλείας. Οι νεκρές εργάτριες της Βιολάντα δεν ήταν «κακιά στιγμή» -Ήταν το μοιραίο αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου της φτηνής ανάπτυξης. Και της διαφθοράς που το συνοδεύει.