Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας απύθυνε ομιλία σε συζήτηση μελών και φίλων του κόμματος στην Πτολεμαΐδα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων σημείωσε πως το τελευταίο διάστημα που πραγματοποιεί την περιόδεια του, διαπιστώνει πως υπάρχουν «δύο Ελλάδες».

«Η Ελλάδα των διεφθαρμένων»

«Η μία είναι η Ελλάδα που σας περιέγραψα των απλών καθημερινών ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους, βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται, βλέπουν την ακρίβεια να τους πνίγει, δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα στα μέσα του μήνα τελειώνει ο μισθός, μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα για το σπίτι, τα απαραίτητα για το σπίτι τους, ανοίγουν τον λογαριασμό του ρεύματος, τον λογαριασμό του ρεύματος, και αναρωτιούνται αν θα περισσέψουν χρήματα αφού θα πληρώσουν το ρεύμα, για να βγει ο μήνας, για να βγει ο μήνας», είπε.

Στη συνέχεια σημείωσε πως υπάρχει «μία άλλη Ελλάδα», λέγοντας πως πρόκειται για την Ελλάδα «των κολλητών των ημέτερων, των ημέτερων, των υπουργών και των βουλευτών, των υπουργών και των μεταβλητών υπαλλήλων, των μεταβλητών υπαλλήλων, την Ελλάδα των διαπλεκόμενων, την Ελλάδα των διαπλεκόμενων, την Ελλάδα των διεφθαρμένων».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο είναι «η Ελλάδα των διεφθαρμένων, αυτών που βάζουν τα παιδιά τους παρανόμως να παίρνουν μόρια και να περνάνε τις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτών που δίνουν τα αδέλφια τους και τα ξαδέλφια τους απευθείας αναθέσεις».