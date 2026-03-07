Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Θα φτιάξουμε ομάδα που θα πετάει για να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών Θεσσαλονίκης για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και με αλληγορικό τρόπο μέσο του ποδοσφαίρου, έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ίδρυση του νέου κόμματος φέρνοντας ως παράδειγμα τον ΠΑΟΚ...

«Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα, μην ακούτε τι λένε, όχι μόνο επειδή εμείς επιβάλαμε κανόνες ισονομίας για πρώτη φορά μετά από δεκάδες χρόνια και στο ποδόσφαιρο, αλλά και γιατί έφτιαξε ομάδα. Εμείς λοιπόν θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα όταν έχουμε σχέδιο, εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης —και σε αυτό δουλεύουμε και δουλεύουμε μεθοδικά— και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση αλλά και με εμπειρία, που θα πετάει, θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένοντας στην ανάγκη να υπάρξει ένας ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ από τη στιγμή που όπως εκτίμησε οι υπάρχουσες προοδευτικές δυνάμεις «δεν μπορούν...».

Κατ' αυτόν τον τρόπο ο κ. Τσίπρας επέλεξε να απαντήσει στο ερώτημα του εντός δισεκατομμυρίου, όπως είπε «πότε».

«Στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις: να πας νωρίτερα και να σε στήσει, ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια μαζί όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε. Και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα» είπε καταλήγοντας στην παρέμβασή του.

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τονίζοντας ότι «απαιτείται επιστροφή σε μια πολυδιάσταση εξωτερική πολιτική για μια Ελλάδα ισχυρή και σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης».

Εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για τις επιπτώσεις που θα έχει για την Ελλάδα και την οικονομία της η πολεμική ανάφλεξη ακόμα και την επόμενη μέρα του τέλους των εχθροπραξιών.

«Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε που η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας έλεγε ότι η ακρίβεια οφείλεται, είναι εισαγόμενη από την Ουκρανία και για αυτήν οφείλεται ο Πούτιν, όμως η Ελλάδα είχε σταθερά 11% ακριβότερο ρεύμα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο γιατί, όπως είπα πριν, παρέδωσε την ενέργεια στα καρτέλ. Φοβάμαι λοιπόν τις συνέπειες που θα έχουμε από ένα νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα, στην ενέργεια, στην εφοδιαστική αλυσίδα, άρα στα τρόφιμα» συμπλήρωσε.