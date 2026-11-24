Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη μέριμνα από την Πολιτεία για τους ανθρώπους της Πυροσβεστικής επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.ΑΣ.) συνομίλησε με τους εκπαιδευτές και τους δόκιμους πυροσβέστες, ενώ ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της σχολής και ενημερώθηκε για τις πρακτικές μεθόδους εκπαίδευσης των μελλοντικών στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Δεν πρέπει να σας θυμόμαστε μόνο όταν έρχεται η καταστροφή»

Απευθυνόμενος στους σπουδαστές, ο Αλέξης Τσίπρας τους συνεχάρη τόσο για την επιτυχία τους να εισαχθούν στη σχολή όσο και για την απόφασή τους να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που, όπως σημείωσε, συνδέεται άμεσα με την προσφορά στον συνάνθρωπο και την προστασία της κοινωνίας.

Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στις υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι στους πυροσβέστες, επισημαίνοντας ότι η προσωπική προσπάθεια και η αφοσίωση όσων επιλέγουν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν αρκούν από μόνες τους.

«Πέρα από τη δική σας την προσπάθεια, πρέπει και όλοι εμείς, πρέπει η Πολιτεία να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι ο πυροσβέστης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας αλλά και ως λειτουργός που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στο καθήκον και προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

«Όλοι μας να σας θυμόμαστε όχι μονάχα όταν έρχεται η καταστροφή, αλλά δώδεκα μήνες τον χρόνο, τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες τον χρόνο», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του.

Στο τιμόνι προσομοιωτή πυροσβεστικού οχήματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το πρακτικό σκέλος της επίσκεψης, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δοκίμασε έναν από τους προσομοιωτές οδήγησης πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση των σπουδαστών.

Οι συγκεκριμένοι προσομοιωτές αποτελούν μέρος της πρακτικής προετοιμασίας των μελλοντικών πυροσβεστών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις χειρισμού των οχημάτων πριν βρεθούν αντιμέτωποι με πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων.

Η επίσκεψη εντάσσεται στη διήμερη περιοδεία του πρώην πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας καλύτερων επαγγελματικών και επιχειρησιακών συνθηκών για τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν αποστολές υψηλού κινδύνου.

«Θα σπεύσουμε για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και επαγγελματικές και επιχειρησιακές για τους ανθρώπους που επιχειρούν για να σώσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία, τους ανθρώπους που θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους τη ζωή για να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή», κατέληξε.

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη και τη δοκιμή του προσομοιωτή αναρτήθηκαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Αλέξη Τσίπρα:

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα:



«Θέλω να σας συγχαρώ όλες και όλους, νέα αγόρια και κορίτσια που περάσατε σε αυτή τη σχολή. Και θέλω να σας συγχαρώ για την επιλογή σας πάνω από όλα να ακολουθήσετε στη ζωή σας ένα επάγγελμα που διατρέχει κίνδυνο, αλλά είναι ένα επάγγελμα προσφοράς στον συνάνθρωπο. Το δικό σας επάγγελμα δεν είναι σαν όλα τα άλλα επαγγέλματα. Εδώ μαθαίνετε να είσαστε χρήσιμοι και δοτικοί στους ανθρώπους, να αντιμετωπίζετε την καταστροφή, τη φυσική καταστροφή, τη θεομηνία, τον κίνδυνο, τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται συνάνθρωποί μας και να επιχειρείτε με γνώση, με σχέδιο και με αυταπάρνηση πολλές φορές να σώσετε τους ανθρώπους. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σπουδαίο. Πέρα από τη δική σας την προσπάθεια, πρέπει και όλοι εμείς, πρέπει η πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Πρέπει να σκύψει πάνω στις δικές σας ανάγκες, στις ανάγκες του επαγγελματία πυροσβέστη, στις ανάγκες του δόκιμου πυροσβέστη. Να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη σχολή σας, η οποία λειτούργησε τα τελευταία χρόνια και είναι μία πολύ σύγχρονη σχολή όπου έχει υιοθετήσει όλο το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών για να σας δώσει τα καλύτερα δυνατά εφόδια να αντεπεξέλθετε σε αυτές τις υψηλές υποχρεώσεις. Οφείλει όμως η πολιτεία να αντιμετωπίσει τον πυροσβέστη ως έναν άνθρωπο που βρίσκεται πάντοτε δίπλα στο καθήκον, επαγγελματία αλλά και λειτουργό, για να δώσει στον συνάνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο, στο κοινό καλό και άρα όλοι μας να σας θυμόμαστε όχι μονάχα όταν έρχεται η καταστροφή, αλλά δώδεκα μήνες τον χρόνο, τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες τον χρόνο. Θα σπεύσουμε για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και επαγγελματικές και επιχειρησιακές για τους ανθρώπους που επιχειρούν για να σώσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία, τους ανθρώπους που θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους τη ζωή για να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή».