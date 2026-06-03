Τσίπρας: Από τον... εξώστη παρακολουθεί τη διάλυση της Νέας Αριστεράς και τα άδεια γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ

Η ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, αποτελεί το γεγονός ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Μιας πράξης που ήταν σχεδόν γνωστή εδώ και μήνες. Αποτελεί, όμως, ταυτοχρόνως, μια κίνηση που σηματοδοτεί τόσο την επόμενη ημέρα όσο και αναταράσσει το σύνολο των δυνάμεων της αριστεράς.

Ουσιαστικά η χειροβομβίδα που απασφάλισε ο Αλέξης Τσίπρας με την ανακοίνωση του κόμματος του, είναι έτοιμη να εκραγεί. Το ωστικό κύμα της οποίας, εκτιμάται πως θα συμπαρασύρει το σύνολο της κεντροαριστεράς. Το γεγονός των παραιτήσεων, λαμβάνει, όμως, ευρύτερες διαστάσεις καθώς ενισχύεται και συμβολικά με την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Είναι ένας βηματισμός διαφορετικός από τους υπόλοιπους έξι βουλευτές και ένα βήμα πιο μπροστά από τις ενδεχόμενες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.

Η απόφαση τους, δεν ήταν ούτε η πιο εύκολη ούτε και η πιο άμεση. Δεν περίμεναν, όπως εκτιμάται, την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή ήταν η αφορμή ή το αναμενόμενο γεγονός που, όπως, λένε οι πρώην σύντροφοι τους στο κόμμα, τους «απελευθέρωσε». Αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν αυτόματα προς τη πλευρά της Λ. Αμαλίας καθώς ισχύει η προϋπόθεση του Αλέξη Τσίπρα περί παραίτησης. Αυτό επί του παρόντος χρόνου το έχει αποκλειστικά και μόνον η Έφη Αχτσιόγλου. Αλλά και στη δική της περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα συμβεί «αύριο το πρωί».

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη , δεν σχολιάζει, εξάλλου τις κινήσεις των βουλευτών άλλων κομμάτων. Ούτως ή άλλως όλα αυτά τα θέματα τα χειρίζεται προσωπικά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Πολλοί πιστεύουν πως είναι «νωρίς» για το «κεφάλαιο βουλευτές». Αλλά και έτσι να μην ήταν η οργανωτική προετοιμασία έχει υπερκαλύψει τις οποιεσδήποτε άλλες παραμέτρους. Ήδη οι εκπρόσωποι του κόμματος αρχίζουν να αντιπαρατίθενται και με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων. Για να υπάρξει μια μεγαλύτερη και καλύτερη έκθεση των πολιτικών στάσεων επί της καθημερινότητας αλλά και της ιδεολογικής τοποθέτησης. Και την επικοινωνία των βασικών προτάσεων.



Το «κουβάρι» του ΣΥΡΙΖΑ και η ερώτηση του «ενός εκατομμυρίου».



Κανείς δεν γνωρίζει την τελική απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου και όσα λέγονται περί των προθέσεων του, όπως λένε και υψηλόβαθμοι παράγοντες, «είναι προσωπικές επιθυμίες όσων τα διακινούν».

Είναι, όμως, η «ώρα Φάμελλου». Η εισήγηση του, θα καθορίσει εν πολλοίς και την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια είναι πολλά και διαφορετικά. Και η κατάσταση περίπλοκη. Θέμα αυτοδιάλυσης, όπως υποστηρίζεται από όλους δεν υπάρχει. Όπως και δεν υπάρχει η περίπτωση εκλογικής αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Και σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται άμεσα κι επιτακτικά, πλέον, το μέγα ερώτημα: αν δεν ισχύει ούτε ένα ούτε το άλλο, πώς πολιτικά και περισσότερο, επί του πρακτέου θα αντιμετωπιστεί; Το ερώτημα, ενισχύεται ακόμη περισσότερο, από τις δημοσκοπικές καταγραφές που εμφανίζουν τον Αλέξη Τσίπρα να προηγείται και το ΣΥΡΙΖΑ να κατακρημνίζεται. Όσο νωρίς και αν είναι στην πολιτική χρονική στιγμή.

Η 6η Ιουνίου, ίσως να μετατραπεί σε ιστορική ημέρα για την Κουμουνδούρου. Κανείς, δεν αποκλείει πως η όποια προσπάθεια μετατόπισης της «καθαρής λύσης», θα προκαλέσει μεγαλύτερες εντάσεις και θα δημιουργήσει ένα νέο αδιέξοδο. Πολλοί φοβούνται πως μια ουδέτερη απόφαση θα επιφέρει κύμα παραίτησης και μαζικής φυγής.

Ήδη τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν άδεια…

