Τσίπρας: «Δεν επέστρεψα για να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά για να κυβερνήσω»

«Στόχος μας είναι η κυβερνώσα Αριστερά, δεν επέστρεψα για να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά για να κυβερνήσω», διαμήνυσε με απόλυτη σαφήνεια ο Αλέξης Τσίπρας, ξεδιπλώνοντας το όραμα της «ΕΛΑΣ». Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός μιλώντας στον Alpha, άνοιξε τα χαρτιά του για την οικονομία, βάζοντας στο στόχαστρο τα 12 δισ. ευρώ των απευθείας αναθέσεων και τις άδικες φοροαπαλλαγές, ώστε να χρηματοδοτηθούν αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών, των νοσηλευτών και των δασκάλων.



«Δεν επέστρεψα για την αντιπολίτευση, αλλά για να κυβερνήσω»

Θέτοντας τον πήχη στο ανώτατο επίπεδο για τον νέο πολιτικό φορέα, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η επάνοδός του στην πρώτη γραμμή δεν έχει χαρακτήρα απλής κοινοβουλευτικής καταγραφής. «Στόχος της "ΕΛΑΣ" είναι η κυβερνώσα Αριστερά», τόνισε με έμφαση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τις επιδιώξεις του σχήματος. «Δεν επέστρεψα για να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά για να κυβερνήσω», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας.

«Η χώρα πορεύτηκε τρία χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έγινε αλαζονική», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν παίρνει το νήμα από εκεί που το άφησε, αλλά ξεκινά μια νέα προσπάθεια με «δήλωση κυβερνησιμότητας» από 50 προσωπικότητες.

«Δεν μου έλειψε το αξίωμα, έπρεπε να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό»

Μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha, και απαντώντας σε ερώτηση για την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή, ο πρόεδρος της «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» ξεκαθάρισε πως η κινητοποίησή του δεν πηγάζει από προσωπική φιλοδοξία. «Δεν μου έλειψε το αξίωμα του προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η απόφασή του υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Όπως σημείωσε, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ήδη ότι υπάρχει ισχυρή τάση να καλυφθεί αυτό το κενό από τη νέα του προσπάθεια.

«Αλαζονική η κυβέρνηση Μητσοτάκη λόγω έλλειψης αντιπολίτευσης»

Ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβερνητική παράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε τις αρνητικές συνέπειες της απουσίας ισχυρού αντίβαρου στην εξουσία. «Η χώρα μας πορεύτηκε επί τρία χρόνια με ένα κόμμα χωρίς ουσιαστική αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι καλό για τη Δημοκρατία», επεσήμανε, συμπληρώνοντας ότι αυτή η πολιτική ανισορροπία είχε ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνει «αλαζονική».

«Έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν κάνω συγκόλληση θραυσμάτων»



Ερωτηθείς για την αποχώρησή του από την προηγούμενη ηγεσία, ο κ. Τσίπρας ήταν κατηγορηματικός, βάζοντας οριστικό τίτλο τέλους στο παρελθόν. «Έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και ένας δικός μου πολιτικός κύκλος», δήλωσε.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι η σημερινή του παρουσία δεν αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης περιόδου, απορρίπτοντας εύκολες λύσεις: «Θα μου ήταν εύκολο να επιδιώξω τη συγκόλληση θραυσμάτων που έσπασαν χωρίς τη δική μου ευθύνη – δεν το έκανα και αυτός είναι ο δύσκολος δρόμος. Σήμερα δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με άλλα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο να κάνουμε πολιτική».

«Η προσπάθεια γεννιέται στην κοινωνία – Ευπρόσδεκτοι όσοι παραιτηθούν από τη Βουλή»



Αναφερόμενος στον χαρακτήρα του νέου φορέα, ο πρόεδρος της «ΕΛΑΣ» υπογράμμισε ότι το κέντρο βάρους βρίσκεται εκτός του Κοινοβουλίου. «Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι. Κάνουμε μία νέα πολιτική προσπάθεια – μέσα στην κοινωνία για την κοινωνία. Αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή, αλλά μέσα από την κοινωνία», τόνισε με έμφαση.



Παράλληλα, έθεσε τους όρους του για τη συμμετοχή εν ενεργεία βουλευτών: «Σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανείς αποκλεισμένος με δύο όρους. Εάν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Για όλα μας τα μέλη ισχύει ισότιμη μεταχείριση στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων».

«Δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις που θεωρούμε πως έχουν κλείσει το κύκλο τους», κατέληξε.

Σχολιάζοντας τις κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και ερωτούμενος αν έχει επικοινωνία με τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο, είπε ότι: «Τα τηλεφώνα μου είναι ανοιχτά και δεν κρατάω καμία κακία σε πρώην συντρόφους μου – είναι διακριτός χώρος και σέβομαι τις διαδικασίες του»

Δήλωση ετοιμότητας με δεξαμένη 50 προσωπικοτήτων



Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα και τη στελέχωση του σχήματός του, ο πρόεδρος της «ΕΛΑΣ» έστειλε μήνυμα ισχύος και κυβερνητικής ετοιμότητας. Ερωτηθείς για τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη σκιώδη κυβέρνηση, αποκάλυψε ότι η παράταξη είναι σε θέση να παρουσιάσει μια ισχυρή ομάδα 50 προσωπικοτήτων, οι οποίες διαθέτουν κοινωνική εμπειρία και επιστημονική γνώση. «Είναι μια δήλωση ετοιμότητας για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά και μια δήλωση κυβερνησιμότητας», κατέληξε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στα πρώτα αυτά βήματα η νέα προσπάθεια δείχνει να αποδίδει καρπούς.

«Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας – Στο στόχαστρο αναθέσεις και φοροαπαλλαγές»



Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε κατηγορηματικός αναφορικά με τη δημοσιονομική πολιτική που προτάσσει, αποκλείοντας κάθε σενάριο νέων φορολογικών επιβαρύνσεων για τους πολίτες, ενώ εξήγησε με σαφήνεια πού θα βρεθούν οι πόροι.

«Η δημοσιονομική δυνατότητα είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρου για να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις μας – η οικονομία υπεραποδίδει», υπογράμμισε, προσθέτοντας με νόημα: «Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας. Υπάρχουν 12 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις, αυτός ο ιδιότυπος "διαγωνισμός". Από εκεί θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση». Παράλληλα, έβαλε στο μικροσκόπιο το ισχύον πλαίσιο των ελαφρύνσεων, σημειώνοντας: «Υπάρχουν 1.200 φοροαπαλλαγές. Πολλές από αυτές είναι δίκαιες, αλλά όχι όλες».

Πατριωτική εισφορά 1% και αυξήσεις σε Υγεία και Παιδεία



Ο κ. Τσίπρας συμπλήρωσε πως είναι απαραίτητο να εμπεδωθεί κλίμα δικαιοσύνης στην ελληνική κοινωνία, χωρίς να επιβαρυνθούν τα χαμηλά, μεσαία και υψηλά στρώματα. Αντίθετα, προανήγγειλε τη θέσπιση μιας «πατριωτικής εισφοράς», η οποία «θα αφορά το 1% και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις», παραπέμποντας για τις λεπτομέρειες στις επίσημες ανακοινώσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ.



Αυτή η εξοικονόμηση πόρων, όπως εξήγησε, θα κατευθυνθεί άμεσα στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και του δημόσιου τομέα. Ο πρόεδρος της «ΕΛΑΣ» δεσμεύτηκε για «αυξήσεις των μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και δασκάλους, οι οποίοι σήμερα παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας».