Τσίπρας για Κασσελάκη: «Ανησυχούσε πως θα μεγαλώσουν τα παιδιά του στο Μαξίμου»

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποφασίσει να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη μετά την ήττα στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Και όπως ο ίδιος λέει, τον απασχολούσε η ομαλή διαδοχή. Γι αυτό και επιχείρησε να δώσει στην Έφη Αχτσιόγλου το «δαχτυλίδι» ενόψει της νέας αναμέτρησης του Ιουνίου, αρχικά και στη συνέχεια, μετά τις δεύτερες κάλπες, στον Αλέξη Χαρίτση.

Και από ότι φάνηκε, πίστευε στην ορθότητα της άποψης του, ότι δηλαδή θα έπρεπε να «παραμερίσει για να περάσει το νέο κύμα», το οποίο ωστόσο αποδείχθηκε «τσουνάμι». Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο ξεκινάει με ένα περιστατικό το οποίο εξέλαβε ως οιωνό.

«”Ένα περιστέρι είναι φυλακισμένο στο μπαλκόνι μας. Προσπαθεί να ελευθερωθεί, αλλά δεν μπορεί”, ενημέρωσα τη Μπέττυ. Με κοίταξε τρομαγμένη, καθώς από μικρή έχει φοβία με τα περιστέρια.

“Και τι κάνουμε τώρα;”

“Πρέπει να το ελευθερώσω”, της απάντησα.

Βγήκα στο μπαλκόνι, τύλιξα με τις παλάμες μου το αποκαμωμένο πλέον περιστέρι, σήκωσα τα χέρια πάνω από τα όρια του διάφανου τείχους που το εμπόδιζε να πετάξει και το άφησα ελεύθερο στον ουρανό, που μόλις είχε αρχίσει να παίρνει τα ρόδινα χρώματα της αυγής.

Επέστρεψα στο δωμάτιο, ακουμπήσαμε στο κεφαλάρι του κρεβατιού και σταθήκαμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλον.

-“Απίστευτο, ε;”

-“Ναι, απίστευτο. Και σημαδιακό!”

-“Τώρα πια είμαι απόλυτα σίγουρος για την απόφασή μου…”.

Τα παιδιά του Κασσελάκη στο… Μαξίμου

Μετά την παραίτηση του, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε ένα πολυήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ, με τη σύζυγό και τα παιδιά του. «Έκανα ένα ταξίδι που πάντα ονειρευόμουν, στην Καλιφόρνια, στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Ένα road trip με την οικογένειά μου — είχα πια χρόνο για κάτι τέτοιο — και η απόσταση από την καθημερινότητά μου έδωσε τη σωστή απόσταση από όσα συνέβαιναν στο

κόμμα», αναφέρει.

Και κάπου εκεί, μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι το «φαινόμενο» ή «τσουνάμι», Στέφανος Κασσελάκης, τον οποίο όπως λέει, του γνώρισε πρώτη φορά ο Πολάκης, ως καλή επιλογή για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ως απόδημος. Με αυτό τον τρόπο, διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια πως το ταξίδι στις ΗΠΑ αφορούσε την προετοιμασία για την έλευση Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Προς τα τέλη Αυγούστου, όταν επέστρεψα από τις ΗΠΑ, ο Καλογήρου μου είπε ότι ήθελε επειγόντως να με συναντήσει ο Κασελλάκης. Παρά το τζετ λαγκ τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφαση του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος» (…)

Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και Πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του!».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πως θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες;»

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη».

Τα fake news για Αχτσιόγλου

Ο Αλέξης Τσίπρας εντοπίζει τη σωστή επικοινωνιακή διαχείριση Κασσελάκη, κατά την εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα, αφήνει αιχμές κατά των άλλων υποψηφίων (Αχτσιόγλου, Παππά, Κασσελάκη), ότι προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από τη δική ηγεσία, την ώρα που ο Κασσελάκης έλεγε παντού ότι «με φύτεψε ο Τσίπρας».

«Όταν όμως το κύμα υποστήριξης του Κασσελάκη έγινε τσουνάμι, με θυμήθηκαν. Αλλά ήταν πια αργά. Ακόμα και αν ήθελα να παραβώ την απόφασή μου και να παρέμβω, δεν θα μπορούσα πια να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων».

Στη συνέχεια, διαψεύδει κατηγορηματικά τα fake news που διακίνησε η πλευρά Κασσελάκη εναντίον της Έφης Αχτσιόγλου.

«Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εκλογή, δέχτηκα πιέσεις να κάνω δήλωση καταδίκης του Κασσελάκη. Ειδικά όταν είχαν δημοσιευθεί fake news για τα περίφημα απειλητικά μηνύματα της Αχτσιόγλου εναντίον μου, προκειμένου να παραιτηθώ. Ήταν ένα αστείο δημοσίευμα. Που υποτιμούσε πρώτα εμένα. Σιγά μην αποφάσιζα να παραιτηθώ, επειδή με απειλούσε ο οποιοσδήποτε.

Δεν ξέρω πώς μπορεί το επιτελείο Κασσελάκη ή κάποιος περίγυρος της φαντασίας του επιτελείου να εμπνεύστηκε τέτοια σενάρια, βρίσκοντάς τον εν αγνοία του. Σε κάθε περίπτωση, ήταν ένα περιθωριακό δημοσίευμα. Το ότι έγινε κεντρικό θέμα στον εσωκομματικό διάλογο, δείχνει την τοξικότητα του κλίματος. Και βέβαια κάποιοι έψαχναν να βρουν αφορμή να ανταποδώσουν σε πιέσεις. “Αν δεν κάνεις δήλωση κατά του Κασσελάκη, πώς θα μπορέσει να νικήσει τον Μητσοτάκη;”, ήταν η απάντησή μου. Ωστόσο, καθώς το θέμα έπαιρνε διαστάσεις, αποφάσισα τελικά να παρέμβω μέσω κύκλων και να το διαψεύσω».

Ιταλική κωμωδία

Ποια ήταν, ωστόσο, η γνώμη του για τον διάδοχο του;

«Ήταν ένας Πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του. Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που δεν είχε όμως καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας.

Η εικόνα στην αρχή ήταν λίγο κωμικοτραγική. Ήταν σαν να ζούμε κάποιο ριμέικ της γνωστής ιταλικής κωμωδίας «Viva la libertà», του Ρομπέρτο Άντο, όπου ο ηγέτης του Κεντροαριστερού Κόμματος της Ιταλίας, που υποδυόταν ο Τόνι Σερβίλο, αντιμετωπίζει κρίση κατάθλιψης και εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Τα πράγματα παίρνουν τρομερή τροπή, όταν ο βοηθός του ανακαλύπτει τον δίδυμο αδελφό του και, στην απελπισία του, τον παρουσιάζει ως τον κανονικό αρχηγό του κόμματος. Ο οποίος όμως είναι παντελώς άσχετος με το κόμμα και την πολιτική και εκεί αρχίζουν μια σειρά από ευτράπελα.

Κάπως έτσι και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απελπισία της, εξέλεξε τον Στέφανο. Και όλοι μας προσπαθήσαμε στην αρχή, σεβόμενοι τη δημοκρατική ετυμηγορία, να τον στηρίξουμε και να τον μάθουμε τα βασικά, ώστε να μπορέσει στοιχειωδώς να σταθεί και να αποφύγουμε τον συλλογικό εξευτελισμό», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Μομφή στους συντρόφους

Ο Αλέξης Τσίπρας διαφωνεί κάθετα με τους μετέπειτα χειρισμούς Κασσελάκη, αλλά και με την αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Ηλιόπουλου από την Κουμουνδούρου. Αναφέρεται και στους λόγους που τον οδήγησαν να παρέμβει πριν το Συνέδριο της ντροπής, τον Φεβρουάριο του 2024. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία…