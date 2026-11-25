Στην ανάγκη η 25η Νοεμβρίου να αποτελέσει όχι μόνο ημέρα μνήμης των θυμάτων της έμφυλης βίας, αλλά και αφετηρία διεκδίκησης ουσιαστικής λογοδοσίας, αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Όπως τονίζει, δεν αρκεί η ανάμνηση των θυμάτων, αλλά απαιτείται να αναδειχθούν όσα δεν έγιναν, όσα καθυστέρησαν και όσα υλοποιήθηκαν μόνο εν μέρει για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση ούτε περιορίζεται σε συγκεκριμένους χώρους. Αντίθετα, όπως αναφέρει, συνδέεται με σχέσεις εξουσίας και ανισότητες που εκδηλώνονται στο σπίτι, στην εργασία, στον δημόσιο χώρο και στα μέσα ενημέρωσης.