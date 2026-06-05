Τσίπρας για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά: «Πολιτικός που διακρίθηκε για το ήθος του»

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Με ιδιαίτερο σεβασμό αποχαιρέτησε τον Γιώργο Σουφλιά ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ενός πολιτικού που, όπως τόνισε, διακρίθηκε για το ήθος, τη συγκρότηση και την ποιότητα του δημόσιου λόγου του.

Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα του εκλιπόντος, αποδίδοντάς του χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονταν ευρύτερα στον πολιτικό κόσμο.

«Με ιδιαίτερο σεβασμό αποχαιρετούμε τον Γιώργο Σουφλιά, έναν πολιτικό που διακρίθηκε για το ήθος και τη συγκρότησή του, έναν ευγενή άνθρωπο.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.