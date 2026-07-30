Τσίπρας για τους τρεις πυροσβέστες: «Η αυτοθυσία τους μας υπενθυμίζει το χρέος της Πολιτείας»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τις πυρκαγιές.

«Η τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ενός στο Γύθειο, μας γεμίζει βαθιά θλίψη. Και οι τρεις έπεσαν στο καθήκον, παλεύοντας με τις φλόγες για να προστατεύσουν τις ζωές, τα αγαθά και το περιβάλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στην προσφορά των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, επισημαίνοντας ότι η αυτοθυσία τους υπενθυμίζει το χρέος της Πολιτείας απέναντι στους πυροσβέστες, είτε είναι μόνιμοι είτε εποχικοί.

«Η αυτοθυσία τους μας υπενθυμίζει το χρέος μας ως Πολιτεία απέναντι στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, εποχικούς ή μόνιμους πυροσβέστες», σημειώνει στην ανάρτησή του.