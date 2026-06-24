Τσίπρας:Η φρέσκια «σκιώδης κυβέρνηση» με το γυναικείο στοιχείο και το «σύμφωνο συμβίωσης» με Οδυσσέα

Σκιώδης κυβέρνηση, πολιτική επιτροπή, πολιτικό συμβούλιο και εθνικό συμβούλιο. Μέσα σε ένα μήνα, ο Αλέξης Τσίπρας, οργανώνει, σχεδιάζει και διαμορφώνει το νέο του κόμμα. Και στο βάθος, αρχές Αυγούστου, τα πρώτα ονόματα βουλευτών.

Με σπασμένα τα φρένα, ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να αλλάξει και το δικό του πεδίο, ταυτοχρόνως με την στενή παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου. Δεκαοκτώ γυναίκες και τριάντα δυο άνδρες, θα ασκούν καθημερινά την κριτική τους, ερχόμενοι σε αντιπαράθεση με τους αρμόδιους υπουργούς. Μια στενή ομάδα, επίσης, σε κομματικό επίπεδο, με τη μορφή κεντρικής επιτροπής και εκτελεστικού γραφείου, θα αποτελούν, την αιχμή του δόρατος της ΕΛΑΣ.

Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αποτελείται από πρόσωπα, τα περισσότερα άγνωστα στο ευρύ κοινό, λίγοι είναι οι «παλαιοκομματικοί», πρωταγωνιστές στον επαγγελματικό τους στίβο και με έντονη πολιτική παρουσία. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στη γυναικεία παρουσία, απέφυγε να μετατρέψει την ΕΛΑΣ σε «ΣΥΡΙΖΑ 2» και μέτρησε την επαγγελματική ενασχόληση των προσώπων που δεν αποτελούν μέρος ενός κομματικού σωλήνα.

«Ο καθένας στον τομέα του, είναι σημαντικός και γνωρίζει σοβαρά τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις», σημείωνε στενός του συνεργάτης. Το ίδιο κλίμα λέγεται πως θα υπάρξει στη σύνθεση των αυστηρά κομματικών επιτροπών. Πάντως δεν αποκλείεται προοπτικά να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο, σε επίπεδο παρουσιών στα μέσα ενημέρωσης, σε πρώτη βάση.

Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται διατεθειμένος μέχρι τη ΔΕΘ να έχει ολοκληρώσει και τον κύκλο των επαφών του για να έχει σχηματιστεί ο κορμός του συνόλου των ψηφοδελτίων. Συζητήσεις με προσωπικότητες ήδη είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο συνομιλεί από την ημέρα που είχε διαγραφεί και είχε αποφασίσει να παραιτηθεί εκ της κοινοβουλευτικής του έδρας και να την παραδώσει στο ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι, λένε και νωρίτερα. Το αν οι συνομιλίες εξελιχθούν και σε «σύμφωνο συμβίωσης», κανείς δεν το γνωρίζει και, ίσως, είναι υπερβολή να υποστηρίζεται κάτι τέτοιο επί του παρόντος χρόνου. Ο χαρακτηρισμός που απέδωσε για τον Αλέξη Τσίπρα -«σοβαρός παίχτης στο πολιτικό σκηνικό»- έδωσε αφορμή για την ενίσχυση φημών αλλά, όπως λένε και έμπειροι πολιτικοί παράγοντες «ο δεσμός απέχει από το γάμο».