Τσίπρας: Η συζήτηση φουντώνει, το ΠΑΣΟΚ αναστατώνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζεται - «Μπαλαντέρ» ο Χαρίτσης

Το φάντασμα του Αλέξη Τσίπρα, πλανάται πάνω από το σύνολο των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Με όσα ρίσκα αναλαμβάνει και ο ίδιος. Όπως υποστηρίζουν, δε, και πολιτικοί αναλυτές, η επιλογή του χρόνου καθορίζει και το χαρακτήρα του ηγέτη. Σύμφωνα, πάντως με πληροφορίες που δείχνουν αξιόπιστες, ο πρώην πρωθυπουργός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο Μάιο και τον Οκτώβριο.

Οποιαδήποτε περίοδο-ανοίξεως ή φθινοπώρου-και αν επιλέξει, θα έχει ήδη προκαλέσει, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, μια βαθιά εσωτερική ρήξη στα όμορα ιδεολογικά, με τις πεποιθήσεις του, κόμματα.

Ήδη οι συζητήσεις περί ενότητας του προοδευτικού χώρου έχουν ενισχυθεί αρκετά. Έχουν, μάλιστα, αποφασίσει οι επικεφαλής των κομμάτων, στις συζητήσεις τους, να αποκλείσουν και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το Γιάνη Βαρουφάκη. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά με το ίδιο συμπέρασμα αποκλεισμού.



Εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό των κομμάτων τους, επιδιώκουν να κρατήσουν τον εσωτερικό μηχανισμό όρθιο και σε εγρήγορση. Την ίδια στιγμή που αρνούνται επισήμως και στα κομματικά όργανα να αποδεχθούν τη συζήτηση περί ενότητας, συμμετέχουν σε πλήθος συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα και οι ίδιοι και τα ανώτατα στελέχη τους.

Σε περιδίνηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά





Οι συνέπειες, προσώρας, απογοητευτικές. Καθώς και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχει προκληθεί μια πρωτόγνωρη σύγκρουση με απρόβλεπτες διαστάσεις. Η Νέα Αριστερά ήδη διασπάστηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί η αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι. Δεν είναι τυχαίο πως από τη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Χαρίτσης και μόνον αποτελεί το επίσημο πρόσωπο στο τραπέζι της συζήτησης. Πολλοί θεωρούν πως η καθυστέρηση, που παρατηρείται στις κινήσεις του, δύναται να του στοιχίσει σοβαρά, τόσο για την προηγούμενη ημέρα, όσο και για την επόμενη των εθνικών εκλογών.



Στο ΣΥΡΙΖΑ απλώς περιμένουν το μοιραίο. Η αγωνιώδης προσπάθεια του Σωκράτη Φάμελλου να κρατήσει τις ευαίσθητες ισορροπίες ανάμεσα στο κόμμα και στον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται πως θα παραμένουν εν ισχύ, μέχρι την ώρα των ανακοινώσεων. Τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος απλώς περιμένουν το πολιτικό νεύμα του πρώην πρωθυπουργού.



Το εντυπωσιακό του τρόπου με τον οποίο, οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν το περιβάλλον, είναι το γεγονός πως εμφανίζονται να έχουν εισέλθει σε ένα διαρκές πολιτικό πάρκινγκ, αναμένοντας τις εξελίξεις. «Για τις οποίες θα είναι αμέτοχοι;», όπως σημείωνε με δηκτικό τροπο υψηλόβαθμο παράγοντας του ΠΑΣΟΚ.