Τσίπρας και «Ιθάκη»: Νέα αρχή ή παλιές σκιές; - Με κλειστά χαρτιά για το επόμενο βήμα η παρουσίαση

Να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα τους «λογαριασμούς» του με το παρελθόν, επικεντρώνοντας στο «σήμερα» της χώρας, αναμένεται να επιδιώξει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη, στο θέατρο «Παλλάς», για την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι συνομιλητές του που κάνουν λόγο για μια «ομιλία ορόσημο», η οποία αν και θα αναφέρεται στο παρόν, στην πραγματικότητα θα αποτελέσει μια «τροχιοδεικτική βολή» για το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού.

Ο κύκλος που έκλεισε με την «Ιθάκη»

Όσοι έκαναν τον κόπο να διαβάσουν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και δεν αρκέστηκαν στις αποσπασματικές δημοσιεύσεις του Τύπου, αντιλαμβάνονται ότι ο στόχος αυτής της έκδοσης είναι το να κλείσει τον κύκλο του «χθες». Ότι συνέβη στην πολιτική πορεία του πρώην πρωθυπουργού από το 2008 μέχρι και το 2023, ανήκει στο παρελθόν.

Αναφέρθηκε σε όλη αυτή την «Οδύσσεια» διεξοδικά, κατέθεσε τη δική του μαρτυρία για τα όσα συνέβησαν και ως εκ τούτου, δεν προκαλεί εντύπωση ότι δέχθηκε και τα «πυρά» των αντιπάλων του, αλλά και εκείνων των προσώπων που θεώρησαν ότι αδικήθηκαν από την αφήγηση ή ότι τα γεγονότα που τους αφορούν, διαστρεβλώθηκαν.

Παράλληλα, με τις αναφορές του στο βιβλίο, έδειξε ξεκάθαρα και τους πρώην συνοδοιπόρους του, για τους οποίους δεν υπάρχει θέση στο νέο «ταξίδι» που φαίνεται να ετοιμάζει. Μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού όσοι δέχθηκαν σκληρή κριτική, ωστόσο ουδείς εκ των υπολοίπων μπορεί να αισθάνεται σίγουρος ότι θα βρίσκεται στο «πλήρωμα», καθώς ακόμα δεν υπάρχει το «καράβι».

Το ερώτημα, βέβαια, που μένει να απαντηθεί εν καιρώ, είναι το αν τελικά η «Ιθάκη» θα «απελευθερώσει» τον Αλέξη Τσίπρα από τα «δεσμά» του ή αν η αναμόχλευση του «χθες» θα του προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.

Το βλέμμα στο «σήμερα»

Από εδώ και εμπρός, λοιπόν, είναι σαφές ότι ενδιαφέρεται για το «τώρα» και προφανώς για το «αύριο». Και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πως η παρουσίαση της «Ιθάκης» θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, που θα «φουντώσει» εκ νέου τη συζήτηση για τη μεγάλη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο.

Οι συνομιλητές του αναφέρουν ότι δεν σκοπεύει να ανοίξει τα «χαρτιά» του. Θα εστιάσει, λένε τα ίδια πρόσωπα, στα όσα βιώνει η χώρα σε ενεστώτα χρόνο. Αυτά που απασχολούν πραγματικά τους πολίτες και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και με τα μεγάλα θεσμικά θέματα, όπως και την εξωτερική πολιτική.

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιήσει σκληρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτακή, «αναζωπυρώνοντας» το δίπολο που σημάδεψε την ελληνική πολιτική σκηνή για επτά ολόκληρα χρόνια.