Τσίπρας - Καρυστιανού: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις και το κρίσιμο (θερινό) δίμηνο

Με μεγάλη αγωνία αναμένουν τα κομματικά επιτελεία τις δημοσκοπήσεις αρχής γενομένης από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, καθώς το νέο «κύμα» των ερευνών της κοινής γνώμης θα ενσωματώσει για πρώτη φορά την πρόθεση ψήφου για τα νέα κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού.

Και μπορεί τα ευρήματα να παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον τόσο για τους ίδιους, αλλά και για όλους όσοι εμπλέκονται αμέσως ή εμμέσως με το πολιτικό παιχνίδι, ωστόσο, ένας από τους πλέον πολύπειρους δημοσκόπους σπεύδει να προειδοποιήσει πως αυτές οι πρώτες μετρήσεις είναι πιθανό να μην είναι και απολύτως ενδεικτικές για το τελικό πλασάρισμα των συγκεκριμένων κομμάτων.

Όπως επισημαίνει το ίδιο πρόσωπο στη στήλη, θα χρειαστεί χονδρικά ένα δίμηνο, προκειμένου να αποκρυσταλλωθούν οι εκλογικές τάσεις για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού και ως εκ τούτου συστήνει να είμαστε ιδιαιτέρως συγκρατημένοι σε ό,τι αφορά στην εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Και μολονότι η επιρροή του νέου κόμματος Τσίπρα αναμένεται να είναι πιο εύκολα ανιχνεύσιμη, στην περίπτωση του αντίστοιχου της Μαρίας Καρυστιανού ο βαθμός δυσκολίας για τους δημοσκόπους αυξάνει, καθώς το τοπίο γύρω από τις δυνητικές δεξαμενές του και κατ επέκταση το εύρος του ποσοστού του παραμένει εξαιρετικά θολό, όπως σημειώνει στον FLASH η ίδια πηγή.