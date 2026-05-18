Τσίπρας - Καρυστιανού: Δύο νέα κόμματα σε μια εβδομάδα - Ο Μάιος ανακατεύει την πολιτική τράπουλα

Τον Μάιο «διάλεξαν» τελικά, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού να παρουσιάσουν επισήμως τα κόμματά τους, ανακατεύοντας την πολιτική τράπουλα.

Δύο νέοι φορείς, δύο διαφορετικές εκκινήσεις — αλλά κοινός στόχος: ένα κομμάτι από έναν εκλογικό χάρτη που παραμένει ρευστός.

21 Μαΐου-Καρυστιανού: «Ελπίδα για μια νέα αρχή» από τη Θεσσαλονίκη



Ο νέος πολιτικός φορέας της Μαρίας Καρυστιανού είναι γεγονός και η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026. Τα αποκαλυπτήρια δρομολογούνται για ανοιχτή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον της Πλατείας Αριστοτέλους.

Την Κυριακή 17 Μαΐου η Καρυστιανού δήλωσε «σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα». Στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού με τους στενούς συνεργάτες της, υποδεχόμενοι τον κόσμο που θέλει να εγγραφεί, με το κουδούνι να χτυπά ανά λίγα λεπτά.

Από τα πρόσωπα που αναμένεται να αναλάβουν ρόλο, ο Θανάσης Αυγερινός, επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, αναμένεται να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη ζωντανή μετάδοση της Κυριακής ανέλαβε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης Στράτος Σιουρδάκης.

Στην τελευταία δημοσκόπηση Opinion Poll, το 21,1% των ερωτηθέντων δήλωσε πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον υπό διαμόρφωση φορέα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, το κόμμα της Καρυστιανού πλασάρεται τέταρτο με 8,7%.

26 Μαΐου - Τσίπρας: «Ούτε νωρίς, ούτε αργά — τώρα είναι η ώρα»



Με ένα βίντεο που ανέβασε το πρωί της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για την ίδρυση του νέου φορέα θα γίνει στις 26 Μαΐου. Η φράση που συνόδευε το βίντεο δεν άφηνε περιθώριο παρερμηνείας: «Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα».



Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 26 Μαΐου ο κ. Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, αλλά όχι τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν. Όσον αφορά το όνομα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη επιλεγεί και θα εκφράζει τον ενωτικό χαρακτήρα της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας.

Αναφορικά με το ποιοι θα στελεχώσουν το νέο κόμμα, αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση που έγινε στο Χαλάνδρι, παραβρέθηκαν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Γιώργος Σιακαντάρης, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η Αθηνά Λινού, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, η Ελένη Αυλωνίτου, η Έφη Χριστοφιλοπούλου, ο Κώστας Μπάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Ανδρέας Νεφελούδης. Αν και όλοι απέφυγαν τις επίσημες δηλώσεις, η παρουσία τους, από μόνη της, αποτελούσε μια πολιτική συμφωνία με τον πρώην πρωθυπουργό. Σιωπηρή αλλά ηχηρή.

Ο νέος φορέας θα είναι λιγότερο κομματικός, περισσότερο προσωποκεντρικός.

Οι στόχοι του πρώην πρωθυπουργού να πλασαριστεί δεύτερος πίσω από τη ΝΔ και μπροστά από το ΠΑΣΟΚ στο νέο κύμα δημοσκοπήσεων.

Σεισμός στον ΣΥΡΙΖΑ: Η διαγραφή Πολάκη που άναψε φωτιές



Με το νέο κόμμα Τσίπρα στα σκαριά, το τοπίο στην Αριστερά γίνεται μέρα με τη μέρα πιο ταραγμένο. Την αναταραχή ήρθε να επιτείνει η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο 16 Μαΐου. Ο ίδιος επιτέθηκε στην ηγεσία γράφοντας ότι ο Φάμελλος «ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα και τολμάει να βγάζει εμένα από την ΚΟ επειδή ζητάω να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία».

Η αντίδραση του Πολάκη ήταν εκρηκτική: κάλεσε τα μέλη να μη φύγουν από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία και δεν ανήκει σε καμία ηγετική ομάδα, ενώ επιτέθηκε στην ηγεσία για «κατήφορο απαξίωσης και διάλυσης». Με τη διαγραφή Πολάκη, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 24 βουλευτές.

Η αναταραχή δεν περιορίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγκιούρ από την ΚΟ της Νέας Αριστεράς ήταν μόνο η αρχή. Αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις.

Τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και ο Αλέξης Τσίπρας, επίσπευσαν τις ανακοινώσεις των κομμάτων τους, επιδιώκοντας να «τραβήξουν» κοινό και από τη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που κινείται πέριξ του 20%, αλλά και να μην αιφνιδιαστούν από το ορατό πλέον σενάριο να οδηγηθούμε σε πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο, αμέσως μετά την ΔΕΘ.