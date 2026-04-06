Τσίπρας κατά Μητσοτάκη: «Το μόνο ασυμβίβαστο είναι του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»

Με μια ανάρτηση «φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό απατεώνα» με αφορμή τις κυβερνητικές σκέψεις για τη θέσπιση του ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής θέσης και βουλευτικής ιδιότητας.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πλήρη ανακρίβεια και πολιτικό ελιγμό, υποστηρίζοντας ότι η ξαφνική αλλαγή στάσης του αποσκοπεί στο να «πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα», όντας στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε ένα απόσπασμα από παλαιότερη ραδιοφωνική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε κατηγορηματικά τη διαφωνία του με το ασυμβίβαστο. Τότε, ο Πρωθυπουργός υποστήριζε ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτικό σύστημα που να εφαρμόζει μια τέτοια πρακτική, θέση την οποία σήμερα φαίνεται να εγκαταλείπει.

«Πριν λίγους μήνες δήλωνε πόσο διαφωνεί. Σήμερα άλλαξε γνώμη για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα», σημείωσε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας με δηκτικό ύφος: «Ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του Πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Η πίεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η κριτική του Αλέξη Τσίπρα συνδέει άμεσα την κυβερνητική πρωτοβουλία με το κλίμα που έχουν διαμορφώσει οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (πιθανότατα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση κοινοτικών πόρων). Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, η συζήτηση για το ασυμβίβαστο αποτελεί έναν «επικοινωνιακό αντιπερισπασμό» προκειμένου να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τις δικαστικές περιπέτειες στελεχών της πλειοψηφίας.

Στο τραπέζι και η μείωση του αριθμού των βουλευτών

Θέμα μείωσης του αριθμού των βουλευτών ανοίγει η κυβέρνηση έπειτα από την πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρέμβει προτείνοντας το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής θέσης και βουλευτικής ιδιότητας. Τη συζήτηση έθεσε στο τραπέζι —ως «σκέψεις» όπως είπε— ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με το επιχείρημα ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός ότι το ασυμβίβαστο, εάν ισχύσει, μπορεί εν τέλει να οδηγήσει σε αύξηση των πολιτικών στελεχών που θα υπηρετούν είτε σε υπουργικές είτε σε βουλευτικές θέσεις.