Με νέα ανάρτησή του τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν στην επικαιρότητα και ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για φαινόμενα διαφθοράς.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι πολίτες έχουν χάσει το μέτρημα με τις παραιτήσεις υπουργών που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, τις επιστροφές τους χωρίς ουσιαστική αλλαγή, αλλά και όσους συνεχίζουν απτόητοι.

Οικονομικός και ηθικός αντίκτυπος

Στην ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι μια τρίτη τετραετία δεν θα φέρει απλώς περισσότερους πρωταγωνιστές στο ίδιο μοτίβο, αλλά θα κανονικοποιήσει τη διαφθορά.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για αλλεπάλληλα σκάνδαλα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «μια τρίτη τετραετία στον Αρχιερέα όχι μόνο θα πολλαπλασιάσει τους ιερείς αλλά θα κανονικοποιήσει τη διαφθορά στη χώρα μας». Παράλληλα, συμπλήρωσε πως «δύο ακόμα ιερείς κάτω από τον αρχιερέα» προστέθηκαν στη λίστα, σχολιάζοντας ότι οι πολίτες έχουν πλέον χάσει το μέτρημα με τις εμπλοκές και τις παραιτήσεις στελεχών.

Παράλληλα, τονίζει πως το ζήτημα δεν είναι μόνο ηθικό αλλά κυρίως οικονομικό, καθώς –όπως αναφέρει– κάθε ποσό που χάνεται σε υποθέσεις διαφθοράς στερεί πόρους από τα δημόσια σχολεία και τα νοσοκομεία και επιβαρύνει περαιτέρω τα νοικοκυριά απέναντι στην ακρίβεια.

Η αναφορά στο «Υπάρχει και φιλότιμο»

Στο συνοδευτικό βίντεο της ανάρτησης, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται εκ νέου στα σκάνδαλα της εβδομάδας και προτείνει την κλασική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Κλείνοντας το μήνυμά του, απευθύνει το ερώτημα προς τους πολίτες για το πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε όσα καταγγέλλει ότι συμβαίνουν.