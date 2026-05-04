Τσίπρας: Ο «γόρδιος δεσμός» των βουλευτών και η μεγάλη παγίδα της θερινής ραστώνης

Η διάθεση του Αλέξη Τσίπρα, για «όποιον ακολουθήσει οφείλει πρώτα να παραιτηθεί εκ της κοινοβουλευτικής του έδρας», μπορεί να έχει προκαλέσει και πονοκέφαλο αλλά και κάποιες αντιδράσεις στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν αλλάζει.



Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες ήδη κινείται για τις νέες συνεργασίες μελετώντας τις επόμενες κοινοβουλευτικές έδρες. Δηλαδή τις έδρες που μπορεί να κατακτηθούν. Ο FLASH, είχε αποκαλύψει πώς κανείς εκ των νυν βουλευτών δεν θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αυτό σε συνδυασμό με την εκλογή νέων βουλευτών σε πολλές περιφέρειες, αποτελεί ταυτοχρόνως και ένα δύσκολο γρίφο.

Οι συζητήσεις, λέγεται, πως έχουν προχωρήσει και με παράγοντες πέραν των στενών ορίων της Αριστεράς. Το «Μανιφέστο» είναι ένα πρώτο βήμα καθώς διευρύνει τα όρια του ιδεολογικού χώρου, δίνοντας ένα ακόμη βήμα, κατ’ αρχήν διαλόγου και συνεργασιών σε δεύτερο επίπεδο.



Το ζητούμενο δεν είναι ο χρόνος αλλά η οργάνωση και τα πρόσωπα. Και αυτό το γνωρίζει καλά ο ίδιος. Οι καθημερινές παρεμβάσεις του στην πολιτική επικαιρότητα, αποτελούν εκτός της παρουσίας του και τα μηνύματα που επιθυμεί να στείλει για το νέο κόμμα αλλά και για το διάλογο που θέλει ο ίδιος να καθορίσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν θα εισέλθει, όπως λένε οι στενοί του συνεργάτες , στο εύκολο εγχείρημα των μεταγραφών - ενδεχομένως και μια αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ-αλλά σε συνεργασίες με νέους ανθρώπους που θα προσφέρουν στο τόπο τους, καθορίζοντας και ένα νέο κόμμα στην πολιτική

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης και η θερινή ραστώνη





Δεν είναι λίγοι εκείνοι που την ίδια στιγμή τον πιέζουν να προχωρήσει άμεσα στην ανακοίνωση της ίδρυσης. Φαίνεται πως ακόμη η απόφαση δεν έχει ληφθεί, αναφορικά με την ημερομηνία. «Μόνο όταν ο ίδιος θα αισθανθεί ότι ήρθε η ώρα και όταν θα είναι έτοιμος να ανακοινώσει».

Κρίσιμο είναι το επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως οι επόμενες δημοσκοπήσεις πριν το καλοκαίρι. Καθώς αν η ανακοίνωση πραγματοποιηθεί πριν από τον Ιούλιο, το θέρος, θεωρείται «αδιάφορο για πολιτικές εξελίξεις και κυρίως ανούσιο για τους πολίτες».