Τσίπρας: Όλοι οι εν ενεργεία βουλευτές στον σταυρό κανείς στο Επικρατείας

Η ανακοίνωση για την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα , φαίνεται πως είναι προ των πυλών. Την Παρασκευή, 1η Μαΐου, κατά πάσα πιθανότητα, ο Γιώργος Σιακαντάρης θα δώσει στη δημοσιότητα, το πολιτικό σχέδιο, που σημειωτέον δεν αποτελεί την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Από αυτό, το χρονικό σημείο, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.



Τούτων δοθέντων, η Αμαλίας έχει εισέλθει στην πιο κρίσιμη περίοδο. Και αν μέχρι τώρα, η πορεία και οι επιλογές είχαν ως επίκεντρο, τις πιθανές έκτακτες πολιτικές εξελίξεις, επί του παρόντος, η απόφαση εδράζεται αποκλειστικά στις αποφάσεις του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.

Ειρήσθω εν παρόδω πως οι επαφές και οι συναντήσεις του, έχουν πολλαπλασιαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιες από αυτές που κρίνονται «κρίσιμες» με βαρύνουσα σημασία, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θα πραγματοποιηθούν την αμέσως επόμενη περίοδο. Αν ήδη δεν έχουν γίνει. Αυτό που απομένει, για τις συγκεκριμένες πολιτικές προσωπικότητες είναι να λυθεί ένας «γόρδιος δεσμός» που θα απελευθερώσει πολλές και διαφορετικές δυνάμεις.

Όλοι με σταυρό





Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη αποφασίσει για το πολιτικό πλαίσιο του νέου κόμματος, όπως και για την επιλογή των υποψηφιοτήτων στις περιφέρειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα, θα εκτεθούν δια του σταυρού στις περιφέρειες που εκλέγονται. Δεν θα υπάρξει, δηλαδή, στο ψηφοδέλτιο επικράτειας νυν βουλευτής. Ανεξάρτητου του κόμματος που έχει εκλεγεί, ανεξαρτήτως του ονόματος του και της θέσεως που κατέχει. Για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό είναι σχεδόν αδιαπραγμάτευτο. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Είναι ένα μήνυμα, όπως χαρακτηρίζεται από τους στενούς του συνεργάτες, με πολλούς αποδέκτες.



Επίσης, η ανακοίνωση των υποψηφίων, δεν θα ακολουθήσει την ιδρυτική διακήρυξη ούτε την ανακοίνωση δια του ιδίου. Θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, ικανό και αναγκαίο και για το νέο κόμμα και για τους ίδιους τους βουλευτές, που σημειωτέον οφείλουν να παραιτηθούν. Και αυτό, ίσως, με μικρότερη ένταση αποτελεί για τον Αλέξη Τσίπρα, αδιαπραγμάτευτο. Ενδεχομένως, χωρίς την «πίεση», της προϋπόθεσης της παραίτησης, της προηγούμενης περιόδου αλλά η παραίτηση θα είναι δεδομένη. Αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρείται ως πιθανή εξέλιξη η αντικατάσταση των παραιτηθέντων βουλευτών, να καλυφθεί από εκείνους που βρίσκονται πλησίον του κ. Κασσελάκη.



Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται διατεθειμένος να αλλάξει τα κομματικά ειωθότα. Το νέο κόμμα θα έχει ως βασικό πυλώνα τη συμμετοχή των πολιτών και όχι τη συμμετοχή των υποψηφίων. Η ανανέωση θα είναι το βασικό στοιχείο. Και σε επίπεδο εκπροσώπησης και σε επίπεδο νέων προσώπων που θα κληθούν να διαμορφώσουν την νέα πολιτική πραγματικότητα.