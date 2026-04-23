Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: «Έρχομαι για να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα»

Μπορεί να λείπει η τυπική ανακοίνωση, αλλά σήμερα από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Αλέξης Τσίπρας, προανήγγειλε την ίδρυση του νέου κόμματος. Με σαφέστατο στόχο τη δεύτερη θέση, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η φράση του «έρχομαι για να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα», φωτογραφίζει και τις πολιτικές του διαθέσεις αλλά κυρίως την ενίσχυση του δικομματισμού. Το θρυλούμενο «αντίπαλο δέος»…

Ξεκαθαρίζοντας, επίσης, και το χρόνο που επιλέγει για να το αναγγείλει, σημείωσε, εξαπολύοντας ταυτοχρόνως επίθεση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. ««Δυσκολεύομαι να σας πω τη μέρα και την ώρα που «κοντοζυγώνει», γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι ζούμε σε μια κανονική χώρα. Αν ζούσαμε, μετά από όσα είπε σήμερα η Κοβέσι, αν είχαμε έναν κανονικό ευρωπαίο πρωθυπουργό, θα έπρεπε να παραιτηθεί και να προκηρυχθούν εκλογές. Τότε θα σας έλεγα ότι σε μια εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Εκτός αν με διαψεύσει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης». Ζητώντας εμμέσως πλην σαφώς εκλογές «εδώ και τώρα».

Για συνεργασίες

Δεν απέφυγε ούτε τις αιχμές και τα μηνύματα με πολλούς αποδέκτες ούτε, όμως, και την αιτία της προσωπικής του πολιτικής επιλογής για την επιστροφή στην κεντρική αρένα. «Επιστρέφω διότι ενώ βλέπω να πυκνώνουν τα σύννεφα, είμαστε μια χώρα που παράγει περισσότερες ανισότητες και διαφθορά από όσα μπορεί να αντέξει η κοινωνία. Δεν μπορώ να μένω στη βολική σιωπή, πρέπει να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα και τη σταθερότητα».



Ξεκαθάρισε, επίσης, και το δικό του ρόλο αλλά και τις μελλοντικές συνεργασίες. «Ερχομαι με μια φιλοδοξία: να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου, την κοινωνία, τη χώρα. Δεν έρχομαι για να κάνω τον αρχηγό ενός κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές, αλλά για να αλλάξουν οι υπάρχουσες πολιτικές». Και σε αυτή τη πορεία «κάθε σύμπνοια και κάθε προσέλευση είναι καλοδεχούμενη, απαντώντας σε περί «σύμπλευσης» με τον Χάρη Δούκα».

Ενισχύοντας τη λογική του «αντίπαλου δέους» τόνισε πως «δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος για αριστερή πολιτική, αλλά ξέρω ότι υπάρχει η ανάγκη», στέλνοντας και το μήνυμα του στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Επίθεση σε Μητσοτάκη

Εξεπέλυσε δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό και για τις πολιτικές του επιλογές αλλά και για το «ανύπαρκτο», όπως το χαρακτήρισε οικονομικό σχέδιο. «Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες με μια λογική επιδομάτων. Κάτι δεν πάει καλά. Το 2016 στα μνημόνια τα επιδόματα αυτά ήταν αναγκαία. Σήμερα δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να αποτελεί λύση στο πρόβλημα κάθε φορά που πέφτεις στις δημοσκοπήσεις να δίνει επιδόματα», σημείωσε με νόημα. «Δεν είναι δυνατόν να ενισχύει με 7-8 χιλιάδες ευρώ την αγορά αυτοκινήτων και για τις γεννήσεις να επιδοτείς με 2,5 χιλιάδες ευρώ. Ομολογείς πως δεν έχεις κανένα σχέδιο».



Χαρακτήρισε «βούρκο» τη σημερινή κατάσταση, λέγοντας ότι ««Φιλοεπενδυτικό περιβάλλον δεν μπορείς να έχεις όταν η χώρα χαρακτηρίζεται από διαφθορά. Εμείς έχουμε αλλεργία με την αδικία και την αρπαχτή. Χρειάζεται, να φύγουμε από αυτόν τον βούρκο. Χρειάζεται άλλο κράτος, ταχύτητα στη δικαιοσύνη, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς».

Πρότεινε ένα «αναπτυξιακό σοκ», καταθέτοντας το σχέδιο του για «να ιδρυθεί ένα εθνικό ταμείο σύγκλισης», με στόχο να χρηματοδοτήσεις παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και επενδύσεις για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο». Χωρίς να αντιμετωπίσει τις τράπεζες ως «ταξικό εχθρό», δεν παρέλειψε να τονίσει πως «δεν είναι κακό να βγάζουν κέρδη οι τράπεζες, αλλά ποιος είναι ο ρόλος τους; Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα» ενώ έκανε λόγο για χαμηλότερους έμμεσους φόρους και δικαιότερους άμεσους και πιο δίκαιη φορολογία της κινητής φορολογίας.



Ενισχύοντας τον διάλογο με το ελληνικό επιχειρείν σημείωσε, στέλνοντας το δικό του μήνυμα «μιλάμε για 20, 30, 100 που τους ξέρουμε με το όνομά τους και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός θα τους έλεγα "ελάτε εδώ. Είναι λογικό ο δάσκαλος να παίρνει 800 ευρώ. Ο γιατρός; Είναι πατριωτισμός αυτός; Εγώ πιστεύω θα τους έπειθα τους περισσότερους από αυτούς. Αυτά θα πάνε σε ειδικό λογαριασμό για στέγη, παιδεία, έρευνα, υγεία. Ο τόπος δεν μπορεί να στηριχτεί στη συσσώρευση πλούτου».



Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε «πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση και τον ρόλο μας. Πρέπει να πούμε «δεν γίνεται να χρησιμοποιείται δικές μας στρατιωτικές εγκαταστάσεις όταν υπάρχει κίνδυνος σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας». Αναφερόμενος στο ρόλο του Ισραήλ, είπε: «εγώ ανέπτυξα τις θέσεις με το Ισραήλ, μία εποχή που το Ισραήλ δεν έπαιζε τον ρόλο του πολεμοχαρή. Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Οταν η κυβέρνηση ζητά κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία οφείλει να κάνει το ίδιο και για το Ισραήλ όταν διαπράττει εγκλήματα».