Τσίπρας στο Politico: «Η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική λευκής επιταγής προς τις ΗΠΑ»

Η εξωτερική πολιτική, η οικονομία, η διαφθορά και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Politico, όπου άσκησε εκτενή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του νέου πολιτικού φορέα του.

Κριτική για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφεύγοντας, όπως αναφέρει, μια πολιτική «λευκής επιταγής» απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η χώρα θα πρέπει να «ψυχράνει» την, κατά τον ίδιο, υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, την ώρα που, όπως σημειώνει, μεγάλο μέρος της Ευρώπης απομακρύνεται από τον πολιτικό χώρο που εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει προχωρήσει σε υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ, παραχωρώντας πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ναυτική βάση της Κρήτης, χωρίς να προβλέπεται τακτική ανανέωση της συμφωνίας ή επαναδιαπραγμάτευση των όρων.

Ως παράδειγμα αντιπαραβάλλει τη στάση του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος απέκλεισε τη χρήση ισπανικών στρατιωτικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και πρέπει να διέπονται από την αρχή του αμοιβαίου οφέλους. Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική λευκής επιταγής και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα», δηλώνει.

Όπως υποστηρίζει, προτεραιότητα στη χρήση των στρατιωτικών βάσεων πρέπει να αποτελεί η ασφάλεια της Ελλάδας και όχι η ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων.

«Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια εκείνη του Ισπανού πρωθυπουργού», σημειώνει.

Η αναφορά στον Τραμπ και οι δημοσκοπήσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας συνδέει τη θέση του για μεγαλύτερη απόσταση από την Ουάσιγκτον και με τη δυσπιστία που, όπως αναφέρει, καταγράφεται στην ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Επικαλείται, μάλιστα, έρευνα του Pew Research Center, σύμφωνα με την οποία μόλις το 22% των Ελλήνων δηλώνει ότι εμπιστεύεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη διαχείριση των διεθνών υποθέσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι, μετά την αποχώρησή του από την εξουσία το 2019, ίδρυσε τον Μάιο την ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), με στόχο να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τη δημοσκοπική ανάλυση που επικαλείται το Politico, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30%, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 17%, έχοντας αναδειχθεί σε δεύτερη πολιτική δύναμη, αλλά παραμένοντας αρκετά πίσω από το κυβερνών κόμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ακόμη ότι, εφόσον είναι πρωθυπουργός κατά την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027, θα δώσει έμφαση στην πολιτική συνοχής και στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ.

Φορολογία, κοινωνική συνοχή και άμυνα

Στη συνέντευξή του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλότερης φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων.

«Η κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», αναφέρει.

Για την ευρωπαϊκή άμυνα σημειώνει ότι απαιτούνται αυξημένες επενδύσεις λόγω των απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, προειδοποιώντας όμως ότι αυτές δεν πρέπει να γίνουν εις βάρος των κοινωνικών δαπανών.

«Αν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα βρεθούμε με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ισχυρότερη αμυντικά, αλλά θα κυβερνάται από ακροδεξιές κυβερνήσεις», υποστηρίζει.

Η κριτική στην κυβέρνηση και ο «αόρατος φόρος της διαφθοράς»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναγνωρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, παρά όπως αναφέρει τα μεγάλα σκάνδαλα που έχουν πλήξει την κυβέρνηση.

Αναφέρεται στην υπόθεση των Τεμπών και στην απάτη με ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της λόγω του κατακερματισμού της αντιπολίτευσης.

«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι' αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ», δηλώνει.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή, επικαλούμενος δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή, το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη και περίπου το 55% δηλώνει ότι ζούσε καλύτερα το 2019 σε σχέση με σήμερα.

Όπως αναφέρει, τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν δεχθεί ένα «διπλό πλήγμα» από την ακρίβεια και τη διαφθορά, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 5,2%, πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ επικαλείται και στοιχεία της έκθεσης UBS Global Wealth Report 2026 για την αύξηση της ανισότητας στον πλούτο.

«Έχουμε τον αόρατο φόρο της διαφθοράς – και τον αποκαλώ φόρο, επειδή πιστεύω ότι το κόστος των εκτεταμένων και πρωτοφανών επιπέδων διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο, ώστε στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική», δηλώνει.

Και προσθέτει: «Κάθε ευρώ που χάνεται μέσω απευθείας αναθέσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και μέσω της υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα δημόσια νοσοκομεία και τις αμοιβές των νοσηλευτών».

Η απάντηση για το 2015

Ερωτηθείς για την εικόνα του ως ριζοσπάστη και απρόβλεπτου πολιτικού από την περίοδο της κρίσης της ευρωζώνης, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά ότι η δημόσια συζήτηση περιορίζεται συνήθως στους πρώτους έξι μήνες της διακυβέρνησής του.

«Γίνεται μια προσπάθεια να επικεντρώνεται η συζήτηση μόνο στους πρώτους έξι μήνες της διακυβέρνησης, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2015. Όμως υπάρχει και η περίοδος πριν και μετά. Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση εξαιτίας των δικών μας πολιτικών», αναφέρει.

Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίων και στην οικονομική σταθεροποίηση.

«Καταλήξαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, μέσα από συγκρούσεις και εντάσεις, αλλά βάλαμε τέλος στα μνημόνια, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας και πετύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης», καταλήγει.