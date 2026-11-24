Ο Αλέξης Τσίπρας, στα πλαίσια της περιοδείας του επισκέφθηκε το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ-Σπάρτακος και συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους.

Μεταξύ άλλων σε δηλωση του σημείωσε «η Δυτική Μακεδονία πληρώνει ήδη ένα τεράστιο τίμημα από τις κυβερνητικές επιλογές στον τομέα της ενέργειας».

«Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και η βίαιη απολιγνιτοποίηση έχουν προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στην τοπική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στην καθημερινότητα των πολιτών, αφήνοντας πίσω τους ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον της περιοχής. Την ίδια στιγμή, η μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ένα έργο που κόστισε περίπου 1,5 δισ. ευρώ και δεν έχει ακόμη αποσβεστεί, θα έπρεπε να αποτελεί την ενεργειακή εφεδρεία του συστήματος και όχι να παραμένει ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο», συνέχισε.

Καταλήγοντας τόνισε «η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να οδηγεί σε ένα καλύτερο μέλλον. Όχι σε οικονομική και κοινωνική ερήμωση».

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Η Δυτική Μακεδονία πληρώνει ήδη ένα τεράστιο τίμημα από τις κυβερνητικές επιλογές στον τομέα της ενέργειας.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και η βίαιη απολιγνιτοποίηση έχουν προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στην τοπική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στην καθημερινότητα των πολιτών, αφήνοντας πίσω τους ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, η μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ένα έργο που κόστισε περίπου 1,5 δισ. ευρώ και δεν έχει ακόμη αποσβεστεί, θα έπρεπε να αποτελεί την ενεργειακή εφεδρεία του συστήματος και όχι να παραμένει ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς σχέδιο, χωρίς ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος για την οικονομία και τους ανθρώπους.

Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την απουσία μιας συνεκτικής, μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να οδηγεί σε ένα καλύτερο μέλλον. Όχι σε οικονομική και κοινωνική ερήμωση».