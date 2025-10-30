Τσίπρας: Τα πρόσωπα του επιστημονικού συμβουλίου - Όλοι με ρόλο, λίγοι με λόγο

Ήρθε, επιτέλους, η ώρα!

Σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε τις ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά χρειάστηκε να κάνουμε λίγη υπομονή.



Όπως και να έχει, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι τα εν λόγω πρόσωπα, θα αποτελέσουν το «πρόπλασμα» για το νέο κόμμα. Δεν είναι, πάντως, ακριβές. Προφανώς θα έχουν ρόλο στην κατάρτιση του προγράμματος του «κόμματος Τσίπρα» -αν κι εφόσον γίνει πράξη- καθώς πρόκειται για επιστήμονες και τεχνοκράτες εγνωσμένου κύρους.



Αλλά κεντρικό ρόλο θα έχουν λίγοι εξ αυτών, όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος.

Εκτός των δύο, στο συμβούλιο αναμένεται να είναι ο πρώην επικεφαλής του γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και επίκουρος καθηγητής στο πανεπιστήμιο Κρήτης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, η πρώην Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Γιάννης Δρόσος και άλλοι.



Το γενικό επιστημονικό πρόσταγμα, αναμένεται να έχει ο πανεπιστημιακός και πρώην υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου.



Πάντως, υπάρχει και μια απουσία η οποία θα συζητηθεί. Πρόκειται για τον πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή. Ίσως γιατί είναι γενικός διευθυντής στο Ινστιτούτο ΕΝΑ, του Γιάννη Δραγασάκη. Μην τον «αποψιλώσει» και όλο…



