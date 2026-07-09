Τσίπρας: «Θα στείλω λουλούδια στον Άδωνι - Κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις»

Στο Περιστέρι μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε», παρουσιάζοντας το μοντέλο πολιτικής επικοινωνίας που, όπως ανέφερε, θέλει να ακολουθήσει η νέα πολιτική κίνηση.

«Αυτός ο τρόπος συζήτησης με τους πολίτες θέλουμε να είναι και ο τρόπος διακυβέρνησης»

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι οι ανοιχτές συζητήσεις με τους πολίτες στις πλατείες της χώρας αποτελούν το πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να ασκείται η εξουσία, εφόσον η ΕΛΑΣ λάβει τη στήριξη των πολιτών.

«Αυτός ο τρόπος που συζητάμε στις πλατείες της χώρας, θέλουμε να είναι και ο τρόπος -αν ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευκαιρία- που θα κυβερνήσουμε τον τόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και πολιτικής εξουσίας.

«Θα είναι ένας τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας και κλεισίματος της απόστασης, ανάμεσα στον πολίτη και στη δημοκρατική εξουσία, διότι εμείς θέλουμε μια άλλου είδους εξουσία», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το εγχείρημα δύσκολο και φιλόδοξο, ωστόσο υπογράμμισε ότι αξίζει να επιχειρηθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που, όπως είπε, η κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες.

«Η δημιουργία της ΕΛΑΣ έχει δώσει ξανά ελπίδα»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στη σημερινή πολιτική συγκυρία, σημειώνοντας ότι βλέπει τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία.

«Το θετικό βρίσκεται σήμερα εδώ, είναι η δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η δημιουργία της ΕΛΑΣ, που έχει δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική», είπε.

Παράλληλα, στάθηκε στη συμμετοχή των πολιτών στις συζητήσεις της κίνησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας νέων ανθρώπων με όραμα, αξίες και διάθεση να παραμείνουν στη χώρα και να αγωνιστούν για καλύτερες συνθήκες.

Η αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη και τα «λουλούδια»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην πρόσφατη κριτική που δέχθηκε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, χρησιμοποιώντας ένα πολιτικό ανέκδοτο για να σχολιάσει τις επιθέσεις εναντίον του.

Όπως είπε, όταν ενημερώθηκε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε «τον πιο βρώμικο πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης», απάντησε με τη φράση: «Ποιος το είπε αυτό; Ο Άδωνις; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία».

Στη συνέχεια τόνισε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση κατά του υπουργού, αλλά θα του στείλει λουλούδια.

«Θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το πρόβλημα δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι το πρόσωπο του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά μια ευρύτερη πολιτική αντίληψη που χαρακτήρισε «αδωνισμό».

«Το πρόβλημα της χώρας, όμως, και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για «μια πολιτική φιλοσοφία, την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει όχι ο Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης», εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.